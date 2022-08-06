近日，美國眾議院議長佩洛西漠視中國的嚴正表態與警告，明目張膽竄訪台灣，其行徑嚴重違背一個中國原則，惡意侵犯中國主權，粗暴干涉中國內政，公然進行政治挑釁，推動台灣分裂活動升級，以及破壞亞太地區的和平與穩定，激起中國人民強烈憤慨，嚴重破壞中美關係。美國這種玩火必自焚的行徑，引發國際社會普遍反對，中國採取相應的反制措施，天經地義，理所當然。

自古以來，台灣是中國神聖領土不可分割的一部分。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，不應縱容包庇佩洛西粗暴干涉台灣的事務、中國的內政，才符合國際法和國際關係基本原則。

國家主席習近平在「告台灣同胞書」發表40周年紀念會，發表重要講話，特別提到「在一個中國原則基礎上達成『海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一』的九二共識」。

中國對台灣的立場和態度很明確，多次向美方提出嚴正交涉，可惜美方卻充耳不聞。事實上，一些美國政客已經淪為中美關係的「麻煩製造者」，美國已經成為台海和平和地區穩定的「最大破壞者」。這次佩洛西竄訪台灣是重大政治挑釁，導致台海局勢緊張升級，中國採取堅決有力反制措施，維護中國主權、安全和發展利益。

佩洛西的地位僅次於總統、副總統，儘管她是天主教徒，但她卻支持同性婚姻，而她的家族一邊反華，一邊狂賺中國錢。大批台灣民眾走上街頭示威，齊聲譴責佩洛西不要干涉中國內政，不歡迎戰爭販子來台。

美方對兩岸形勢判斷錯誤，佩洛西一意孤行竄訪台灣，令人質疑她是騎劫美國政府，試圖在美國中期選舉撈取政治紅利，也希望為其丈夫擺脫內幕交易的調查，其玩火必自焚，必定會對本身和美國造成災難性的後果！

中國外交部向美方提出嚴正交涉和強烈抗議，痛斥佩洛西蓄意挑釁玩火，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，性質極其惡劣，後果極其嚴重，中方絕不會坐視不管，美國政府必須承擔責任。蔡英文和台獨勢力企圖把台灣推向萬丈深淵，損害兩岸同胞福祉。美國不擇手段打台灣牌，放任縱容佩洛西，沆瀣一氣，加劇台海緊張局勢，嚴重損害中美關係，引火自焚。

兩岸同屬一個中國的事實和現狀，十分清楚，台獨根本沒有出路。中方採取任何反制措施都是正當的、必要的，這是任何一個獨立主權國家應有的權利。任何人不要低估中國政府和14億人民在政治、軍事、經濟等各方面展示反對台獨分裂勢力的堅定意志和能力，讓美方付出應有的代價。大家拭目以待，好戲在後頭。