世界視線：西方輿論風向變　基輔恐淪爛棄卒

烏克蘭喊了多月的反攻赫爾松、收復烏東、光復克里米亞還未上演，卻率先被西方豢養的鷹犬盯中。此前屢次抨擊俄羅斯軍隊的國際特赦組織突然發表報告，指摘烏軍在平民區、學校和醫院駐紮，並從居民區內發動襲擊，卻未有指示平民撤離，導致多人受傷，形容有關做法已違背戰爭法和人道主義。

儘管上述報告「各打五十大板」，強調即使烏軍存在過失，也不能為俄軍的無差別攻擊開脫。然而輿論界的風向，向來是跟着現實政治走，西方突然把矛頭指向烏軍，又教基輔政府如何不着急。烏克蘭總統澤連斯基隨即譴責國際特赦組織把責任歸咎於受害者，又指「如果有人聲稱侵略者和受害者在某種程度上相同，那是不能容忍的」。

在俄烏戰爭爆發之初，西方態度非常強硬，打出政治經濟組合拳，全方位封殺及制裁俄國，又向基輔送上源源不絕的軍備和援助。西方的推波助瀾、高漲的樂觀情緒，加上站於輿論道德高地的聲望，令烏克蘭政府變得飄飄然，悍然推翻此前與俄方的和談，之後「開口埋口」要擊敗對方、反攻莫斯科云云。

隨着戰線延伸，局勢出現急劇變化，俄軍先後取下赫爾松、馬里烏波爾、北頓涅茨克等戰略要塞。儘管烏方多次揚言要發起反攻，惟一直只聞樓梯響，更因不斷損兵折將，而把男性徵兵年齡提高到70歲，以補充新血。西方也意識到烏國可能捱不住了，重量級政客、美國前國務卿基辛格率先放話，建議烏方以領土換和平；部分歐盟大國及北約也紛紛暗示基輔應作出妥協。

烏軍在戰場上節節敗退，場外對俄制裁收效甚微，反倒是糧食短缺及高油價，早已令歐美吃不消。在利字當頭的年代，歐美對烏克蘭的援助已逐漸收緊：東歐盟友停止免費供應燃料、收緊及取消難民補貼；西歐則和莫斯科「密斟」，希望確保足夠能源過冬；在中美關係緊張及中期選舉臨近下，美國對烏克蘭的熱度也漸漸冷卻。西方正慢慢地與烏國切割，心感不妙的澤連斯基隔空喊話，希望北京能夠出手相助，促俄停止推進。但俄國此刻又怎會妥協？恐怕這只是澤氏個人的一廂情願。