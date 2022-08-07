功夫茶：中暑唔納職業病　港人返工似博命

所謂「夏日炎炎正好眠」，烈日當空，有得揀，又有邊個想返工？之不過香港家陣經濟不景氣，疫情又似有反彈趨勢，加上周邊地區局勢不穩，可以話係今日唔知聽日事，市民梗係想搵多個錢傍身！有別於一眾政府高官日日坐喺辦公室歎冷氣，香港有唔少打工仔都要喺戶外工作，天氣熱嘅時候，飲少啖水都好容易中暑！大家可能有疑問，搵食啫，何解搞到好似博命咁？皆因港府至今依然拒絕將中暑納入職業病，工友權益唔受法律全面保障，僱主又唔體諒，咪變成今時今日咁嘅局面囉！

嗱，勞工界多年嚟一直敦促港府加強對於「熱疾病」嘅職安健規管，當中就包括要求當局立法將中暑納入《僱傭補償條例》中可補償嘅職業病。之不過，勞福局局長孫玉菡尋日表明，難以將中暑納入職業病，原因係未能夠證明戶外工作中暑嘅風險，較其他戶外運動中暑嘅風險為高。功夫茶聽完當堂嚇一跳，然後得啖笑；戶外工作同戶外運動嘅分別有幾大，相信都唔使功夫茶詳述，兩者性質根本完全唔同，完全冇可比性；孫局長最起碼應該都明白，做運動嘅話，想幾時停就幾時停；至於打工呢，自然好多掣肘，邊有得話想幾時休息，就幾時休息呢？

孫局長又講到，勞工處去年收到嘅中暑工傷報告約20幾宗，難有證據推斷某種職業嘅中暑風險較高；呢樣真係有雞先定有蛋先嘅問題！工傷嘅定義係，僱員因工同埋喺工作期間發生意外而導致受傷，換言之，僱員只有喺工作期間中暑暈低，先可以報工傷；假如僱員喺返工嗰陣暴曬咗一輪，但收咗工先中暑暈低，點計？僱員點先證明到中暑係同工作期間長期暴曬有關？更何況，中暑可大可小，好多打工仔都試過輕微中暑，因為唔算職業病，僱主咪當僱員身體不適去處理，畀僱員休息吓，唔使呈報工傷㗎！之但係，打工仔日日咁曬法，身體好難冇影響㗎喎！

雖則話當局並唔係完全不理會打工仔嘅生死，都有意喺勞工處嘅《預防工作時中暑的風險評估》指引當中，加入天文台「暑熱指數」作參考指標，咁僱主就可以根據指引，制訂防止中暑嘅措施。之但係，初步方案要去到今年10月先開始諮詢，中秋都過咗啦；正式實施最快都要等到明年4月，即係話打工仔今年夏天注定要捱㗎啦！

假如話捱埋今年，下年會好啲，相信好多工友都唔介意，畢竟都捱咗咁多年。之不過呢項指引查實係冇法律約束力，僱主就算唔跟都唔會有咩後果。簡單嚟講，港府搞咁耐，查實又係將個波拋番畀僱主。講真，假如僱主係心地善良，仲使乜等港府推出指引，一早就為工友做足預防措施啦；假如不幸係無良僱主喎，打工仔注定有冤無路訴㗎啦！