美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣後，北京的反應是直接反制，反制是對台灣民進黨政權與美國分別執行。

對台灣是改變過往對台的統戰政策，今後會是新常態的軍事圍台，只差武統一線。經濟制裁會採不同藉口，限制台灣利用兩岸貿易。制裁面會愈來愈廣，視乎台灣民進黨政權的表現，但無論如何，再不會有馬英九時代的寬鬆優惠，反而是步步壓迫，在和平統一與武統之間選擇。維持現狀已是不可能的了，兩岸關係必然改變現狀，北京應有更系統的對策正在籌劃。

對美的反制是暫停和取消一系列雙邊會議、磋商與合作，把以往兩國政府逐步建立起來在重要司法、軍事等方面的工作關係撤銷，從多渠道友好式的磋商通話回復到原有的外交正式通道，取消事前協商的餘地。這應該是中美關係的一個大倒退。言語措詞也與前大不相同，不再客氣，例如把美國主導的G7聲明對比為新的八國聯軍行為，警告的語氣強硬，也把美國及其盟國看作是沆瀣一氣。外交上留有餘地，不過是回到國家外交關係，已沒有以往的善意。

佩洛西事件引致的，是把近年美國對華的種種不友善行動歸納為兩國矛盾，再無法回復友好，只能各從本國利益出發與對方角力。全方位的角力也愈來愈走向軍事衝突的邊緣，解放軍圍台軍演已把與美軍衝突列為可能，故此廣泛動員準備。美軍不動，台軍龜縮，是美國不願與華在現時開啟戰端，所以美國並未有如中國軍隊那般動員。今次是時機未到，不單止美國在等待中國發第一槍。

中國要準備的是，美國大有機會找尋時機在台灣問題上弄成烏克蘭例子，在今天以前早已開始在台訓練特種部隊，加強軍備，一如烏克蘭戰爭。美國在台灣問題上也不會單求軍事勝利──戰勝中共當然最好，但美國不會存幻想，還是烏克蘭式的代理人之戰，把中國的發展拖垮，用充公的中國海外儲備和資產及台灣的積累來支付戰爭。

有說與美國開戰，中國需要準備三、五年，若真的話，這三、五年便是現在開始計算，如今是備戰時期。中美關係、兩岸關係只會惡化，不會改善，城門失火，殃及池魚，香港要作相應準備。一切已不是太平盛世那樣可從容辦事了，也不可能依樣畫葫蘆，而是要面對新時代新危機，作出打破舊軌、開創新局的新舉措了。