在今次佩洛西竄訪台灣事件中，香港特區政府發出的譴責、抗議呼聲前所未有的強烈，行政長官和多位司局長表明立場從來沒有這麼勇過。

佩洛西離開台灣後，解放軍展開實戰動作極強的對台大包圍、隨時作戰的軍演，北京又對美方推出一系列制裁和中斷，包括中美兩國軍事合作的對話機制，這之後還會有甚麼更嚴厲措施，大家正拭目以待。同時，中國也做好了美國及其盟友在各方面隨時反撲的準備，做好了更大危機、全方位尖銳對抗乃至戰爭爆發的準備，做好了香港不可能置身其外、甚至是重點戰場的準備，這些準備工作必會與港府謀劃打退美帝進攻。

無論是英夷管治下還是97回歸後，香港與美國的關係都很特殊。抗美援朝戰爭和冷戰時，美國西方全面封鎖中國大陸，香港當然是最主要的封鎖環節，封鎖香港就能封死大陸與國際貿易連結的唯一橋樑，英國對此要聽命美國。然而英倫為了自己的利益和與中國的關係，對美陽奉陰違，大面上封鎖，表面上很嚴，大多數時間採取行動，但總有眼睜眼閉的時候，讓美國的封鎖出現「短板」、「漏洞」，對此美國人門兒清，但對「老友」也沒辦法。

97回歸後，香港實施「一國兩制」，對英、美而言，「一國」就是鬥了幾十年的「紅色中國」、「社會主義中國」；「兩制」則說明香港還在西方營壘中，還是他們過去利用甚久、可以顛覆社會主義「一國」的前哨陣地、橋頭堡。這時的香港，已經成為「國際金融中心」、「國際大都市」，對「一國」有巨大的價值，如果美、英破壞香港，也就能對中國造成巨大破壞，這又是他們的手中牌。

內部而言，香港回歸是港英政府及全套制度、體系、人事直通香港特區，他們崇美、媚美、畏美長期不變。現在雖然形勢巨變，現屆政府硬了起來，但他們用甚麼態度、有甚麼方法與美抗爭，還需觀察和經受考驗。