對外轉嫁矛盾，是美國政客慣用伎倆，拜登政府尤好此道。一邊挑動俄烏戰爭，一邊打台灣牌挑釁中國，老美目的顯而易見，無非想製造全球亂局，轉移內部問題，以便渾水摸魚。不過，水能載舟，也能覆舟，過去美國靠這一招確實嘗到不少甜頭，但始終沒有解決自身問題，反而使問題不斷累積惡化，且不斷透支國際信譽，長此以往只能加速霸權衰落。

可以毫不誇張地說，當今美國正面臨種種內憂外患。政黨惡鬥、社會撕裂、左右衝突、種族歧視，加上通脹失控、經濟衰退、赤字惡化、債台高築，可謂千瘡百孔，渾身都是病灶。然而，華府政客們不願或不敢正視內部問題，反而千方百計對外轉嫁矛盾，到處煽風點火，唯恐天下不亂，變相與全世界為敵。

在歐洲，美國利用俄烏戰爭消耗俄羅斯、綁架歐盟，也許達到了一定目的，但本身也遭到反噬，除了通脹和能源危機，還要面對全球加速去美元化，美元霸權搖搖欲墜。在亞洲，美國瘋狂打台灣牌，企圖激怒中國大陸，開闢另一個戰場，但他們沒有想到的是，佩洛西竄訪台灣不但沒有收穫任何東西，反而令中國大陸出師有名，對台灣實施軍事包圍和經濟制裁，台方固然無力反制，美方也只能望洋興嘆。

畢竟時代不同了，美國通過製造世界亂局來轉移內部問題的橋段已經行不通，尤其是面對中俄等強勁對手，美國再也無法予取予攜，愈是張牙舞爪，愈顯得力不從心。軍事上不敢與俄羅斯硬碰，經濟上又鬥不過中國，美國除了拉攏所謂盟友來壯膽，還有甚麼能耐？怕只怕這些所謂盟友終會慢慢覺醒，不願繼續被其利用，到時老美也許才會知道何謂失道寡助，何謂眾叛親離。起碼歐盟領導人會有自己的想法，他們並非全是傻瓜，不會甘心長期被美國綁架，當自身利益受到進一步損害而激起民怨時，必然會割席而去，日後也許只剩下幾個盎格魯撒克遜國家抱團取暖。

過去有些人總是將美式民主吹得天花亂墜，認為即使美國內部出現問題，也可以依靠所謂民主制度的自行糾錯能力解決。但事實證明，這不過是自欺欺人，美式民主根本解決不了自身問題，只會掩蓋問題、轉嫁問題，成為政客們互相甩鍋的政治工具。直至今天，美國仍妄圖以攬炒全球來收割財富，鞏固霸權，殊不知這恰恰是自毀根基。