港府將在11月舉辦「國際七人欖球賽」和「國際金融投資峰會」，被外界視為與國際通關、社會復常的第一步，惟有外媒引述華爾街幾間大行的內部消息，指除非港府豁免高層人員的酒店隔離檢疫，否則不會派人參加峰會。無獨有偶，當局本欲在上周五公布「紅黃碼」的安排，卻臨陣取消，除了可能涉及技術問題未解決，與大行高層要求豁免檢疫是否有關呢？

本欄不下多次指出，11月不能「假通關」，否則一定沒有歐美旅客來港，當中當然包括那些華爾街金融精英。試想想，人家早就自由自在慣了，來港戴口罩不特止，還要隔離7日，然後出行又受到黃碼限制，食肆、酒吧統統去不得。特別是「國際金融投資峰會」純屬「畀面派對」，無非要令外界確信香港復常、與國際重新接軌。要是港府還諸多要求，不准這不准那，試問那些大行高層為何要千里迢迢幫港府「抬轎」？

醫衞局局長盧寵茂早前透露，參加峰會人士抵港或可有條件豁免酒店檢疫。為了做好這場大戲，相信港府必會讓大行高層免檢疫入境，但出行是否仍受到黃碼限制，至今語焉不詳。先不論這樣做對其他抵港人士不公平，就說另一盛事「國際七人欖球賽」，按過往經驗，入場觀眾之中，四成為海外旅客。要是港府規定這些海外旅客需提早7日抵港進行隔離，復不准他們進出酒吧食肆，觀賽更要全程戴口罩，這不是趕客又是甚麼？

其實，新冠疫情雖然持續，但嚴重性已大大減輕，一個絕大部分人在家休息便能痊愈的病症，是否值得耗費巨大成本來防疫？整個亞洲，除了內地、香港、澳門、台灣和北韓仍未復常，其他地區早就解禁，日子也是過得好端端的，偏偏只有香港大驚小怪，還談何重振經濟？