美國眾議院議長佩洛西日前竄訪台灣，明擺着是挑戰「一個中國」的原則，人們都緊盯着她乘坐的專機進出台灣時，會否遭到解放軍迎頭痛擊。到頭來，佩婦人來去自如，安然無恙，此事已教不少愛國人士心內不爽。近日，北京推出制裁措施，說要懲罰佩洛西及其家屬，但畢竟人家遠在天邊，很多措施只是空有其文，根本打不到痛處，徒使海內外不少華人，更添失望。

盱衡大局，再斟酌情勢，或許阿爺在此時此刻，還不想跟美國完全撕破臉皮，暫時只想集中力量，對付台獨分子。這種「先易後難」的策略固然是對，但筆者還是那句老話，既是如此，北京的外宣部門應該老早把話挑明，咱們的槍口只集中對準蔡英文政府，卻不能讓群眾誤以為，解放軍現階段就會動手嚴懲美帝主義。

佩洛西到訪台灣時，解放軍必將出手攔截，這種風聲在華人社會吹得太響了。話說8月2日晚上，筆者到朋友家中探訪，他們一家圍坐着看電視直播，等待佩洛西的專機飛入台灣空域。一位80多歲、只唸過小學的婦人率先發話：「你說那女人來搞甚麼鬼，美國現在經濟不好，要跟中國打一場仗，你說是鬧着玩的嗎？」另一位60多歲的婦人，雖然曾經在美國定居多年，卻也不肯替山姆大叔講好話，她出言更狠，說：「人家都踩到咱們胸口上了，這場仗打不過也得打吧！」

兩位婦人都已退休，儲下的錢大抵餘生也用不完，平素主要是費心於如何享受生活，但為了佩洛西一事，卻不惜支持國家投入戰爭。在外宣輿論鼓動之下，民眾的期望值被推到這般高，結果卻讓佩洛西一行輕鬆而去，難怪不少老百姓因為此事，要憋了一肚子氣。