美國國會眾議院議長佩洛西「旋瘋」式訪問台灣，除了甚麼G7與歐盟外長曾發表所謂的聲明外，西方政要不是隻字不提，便是風花雪月，評論界更紛紛派嬲，就連白宮的口徑也甚有保留，西方已用行動告訴各界他們的立場和看法。

G7外長發表的聲明說：「中國沒有理由利用一次訪問，作為在台灣海峽展開挑釁性軍事活動的藉口。我們各國的國會議員到國際各地去，是正常且例行的事。」這不但無視中國只是在自家範圍而非航向別國海域進行軍演，更對佩洛西對「一個中國」原則毛手毛腳，大玩秘而不宣且繞道而行竄訪台灣進行具官式之實的訪問，採取避而不談，G7這也要發表官樣文章，暴露了其不知所云，是名副其實的「佢哋『G7』」！

七國外長不過是打份工而已，所發聲明未必代表真正想法，看看英國外相卓慧思在社交網站對台海問題提也懶得提，而她那位行將被取代的老闆──首相約翰遜，亦只見談談烏克蘭，說說英格蘭女足勇奪歐洲國家盃，卻沒開腔講台海；再看看法、德兩國領導人，前者講貝魯特大爆炸兩年後的感受，真夠放眼世界；後者分享歎自製蛋糕和咖啡，對於佩洛西「新乒乓外交之瘋狂落西」，就是絕口不提。

這是當然的了，佩洛西高調訪台，不但觸發台海緊張，更為本已互相猜忌的中美關係帶來更多不穩定因素，加速東西兩大陣營選邊站隊，這是與中國有龐大生意往來的多國所不樂見的。特朗普為何斥佩洛西「總在惹麻煩」，曾獲普立茲獎的Thomas Friedman何以指訪台決定鹵莽，《金融時報》專欄作家Edward Luce為何形容佩洛西為「縱火狂徒」，出身遠東地區的一眾流亡黃人KOL只能單眼佬看世界，是很難看得明白的。