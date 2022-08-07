保險業佔香港GDP3.7%，是多元化金融業務中重要一環，對本港經濟發展非常重要。但近年受社會風波及新冠疫情影響，業界面對前所未有的挑戰，如何解決問題、抓緊發展機遇，需要政府與業界攜手應對。

近年保險業面臨嚴重的人才不足及外流問題，尤其缺乏產品開發、保險科技、精算師等人才。受疫情影響，愈來愈多外籍人才遷離本港，加上近年的移民潮，更加劇業界人員流失。本地人才培訓方面，每年專上院校相關學系畢業生數目不多，市場卻需要數以千計的新血加入，供不應求。而作為主要客戶之一的內地客戶，因限制跨境人流的措施而往來受阻，使相關保險業務大跌。此外，證監會的「速動資金認可國家和地區列表」並不包含澳門，導致大量增加了服務港澳地區券商的經營成本。

筆者聯同多位立法會議員，與財庫局局長許正宇、副局長陳浩濂，及保險界選委進行線上會面。筆者認為本港保險業的發展機遇無限，政府應制訂保險產業政策，積極支持業界開拓業務及市場，包括推進大灣區保險專業資格互認，落實與內地「保險通」；盡快落實大灣區保險售後服務中心；助產業結構按既定目標轉型升級；引進國企或央企來港建專屬自保保險公司；投放資源引進外資；港澳互簽CEPA，實現金融市場互通、互認；積極培育本地人才，推出措施吸引內地及國際人才來港。

隨着粵港澳及大灣區其他城市交往愈趨頻繁，正值國家大力推廣一帶一路戰略，香港作為環球風險管理中心的定位獲國家肯定。期望政府與業界保持緊密溝通，大力發展保險科技、培養人才、開拓市場及融入國內國際雙循環發展格局，助保險業穩步前行。