國家主席習近平應美國總統拜登的請求，日前舉行中美元首近兩年來第5次視像對話，就雙方最關心的問題坦率交流溝通。會後中國外交部發表聲明，指拜登重申美方不支持「台獨」，「一中」政策沒有改變。

習主席明確表示，中美關係必須信守中美三個聯合公報的政治承諾，一個中國原則是中美關係的政治基礎，中方堅決反對「台獨」分裂和外部勢力插手干涉，14億中國人民的堅定意志絕不可違，玩火者必自焚。可是不足一周，美國竟背信棄義，公開食言，美國第3號政治人物、眾議院議長佩洛西不顧北京強烈反對，帶領部分國會議員竄訪台灣，公然撐「台獨」勢力。

面對美國政府違反承諾的嚴重挑釁，我國全軍全民都拍案而起，作出前所未有的堅決反對。對此，新一屆特區政府率先帶頭和立法會作出了前所未有的反對舉措，徹底剷除怕事、避事的縮頭烏龜歪風。

行政長官李家超在佩洛西抵台第一時間透過媒體表示強烈反對，翌日早上召開史無前例的特區政府主要領導人會議，旗幟鮮明反對美台勾連，破壞一個中國。會議由特首主持，三司司長出席，4人分別發表措詞強硬的譴責聲明，緊接着15個問責局局長在各自社交平台發表譴責講話，隨後立法會全體議員一致發表強烈譴責聲明。

新一屆政府領導班子，在維護國家主權，反對霸權主義、粗暴干涉中國內政的大是大非問題上，一掃過往的頹風。過去的主要歪風有九：其一，裝聾扮啞；其二，強調外交是中央事權；其三，強調香港是經濟城市；其四，扮中立；其五，強調不要強出頭；其六，推也不做；其七，藉口不要政治化；其八，縱容煽獨分裂言論；其九，港台變敵台。現俱剷掉！