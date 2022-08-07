國家底氣足，自信滿滿，真係講句說話都唔同！事實上，今日中國不可欺，武器精進，航天科技一日千里；更何況，歐美經濟喊苦喊忽之時，中國經濟已經融入世界。反之，美國沒有大籌碼，又豈能想要大交易？

當今中國貨物進出口總額佔GDP嘅比重已超過三分之一，現在進口對工業嘅綜合影響度超過70%，中國連續12年穩居全球第二大進口市場，而且連續5年成為全球貨物貿易嘅第一大國。美國當然知道，冷戰後中國嘅快速崛起，導致地區力量失衡了！先是東亞地區，繼而係亞太地區，接着係印太地區。美國嘅戰略，先是要重返亞洲，然後是亞太再平衡，接着是印太再平衡。

想得美！美國自己內外交困，正是冇大籌碼，又點會有大交易？印度早已唔聽佢支笛，2022年俄烏危機後，印度拒絕按照美國要求制裁俄羅斯，反而擴大對俄國石油嘅採購，中國亦然。有報道指，美國一邊狂呼加大力度制裁俄羅斯，一邊又狂買俄羅斯石油，世事之荒謬，竟有如此者！冇咁大個頭唔好戴咁大頂帽，識得唔識得啊？

中國一直苦口婆心叫美國站在歷史正確一邊，一直叮囑美國唔好搞咁多小動作，中美兩個大國應要「和平發展，合作共贏」才是人間正道！可惜拜登就係講一套做一套，毫無誠信，依然縱容八旬老太婆訪台，結果惹來中國亮劍出招，除咗嚴重譴責美國干涉中國內政，同時公布8項反制美國措施。至於針對七國集團（G7）外長發表聯合聲明譴責中國大陸喺台灣海峽進行挑釁性嘅軍事行動，王毅外長霸氣表示：七國集團發表的涉台聲明混淆是非、顛倒黑白，是廢紙一張！這「廢紙一張」一呼力度千鈞，真係一拳打出眼火，七國睇見喪膽！