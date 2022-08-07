筆者先說結論，美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣事件，完全凸顯美國一直自以為「歷史終結」的政治制度的不穩定性、非理性和脆弱的一面。這宗國際級醜聞，注定會釘在歷史的恥辱柱上，或者佩洛西這拙劣政治表演，就是要留給世人對其政治生涯的最後印象。

先說明何謂竄訪。堂堂世界第一強國的第3號人物，外訪另一大國的某地區，事前竟不敢公布行程，飛機亦要以非常迂迴的飛行路線，在夜色保護下才敢降落，行為與鼠竊狗偷無異。拜登政府對竄訪事件一直表示「不太支持」，但又「控制不了」。我們不能排除這是拜登和佩洛西在互扯貓尾，但如果真的控制不了一個政客的拙劣而任性表演，也就真的是更大的問題了！因為一個政客或其中一個主要領導人，原來為了個人利益或好惡，可以做出破壞其國家根本利益、外交誠信甚至全球地緣政治格局的行為，連同屬一黨的總統也阻止不了。

大國博弈有如下棋，高手深謀遠慮，能夠考慮很多步棋，低手就只能見步行步，準確研判對手的反應是勝負的關鍵。到目前為止，佩洛西竄訪台灣，除了她本人博取了幾天的國際關注，以及台灣省一些分離分子「自嗨」兩天，就沒有然後了。反觀北京的反制措施，包括6區圍島包圍演習，以及各種對台灣的措施和對佩洛西個人及其家屬的制裁，佩洛西和民進黨當局只能低調地說「無意改變台海現狀」，其他列強也只躲在G7後放話。因為美方這次背信棄義的做法，正是送上機會給北京逐步解決台灣問題困局。

過去國家或者出於不同的考慮，對台政策一直有點綁手綁腳，渴望台灣早日回歸祖國的兩岸人民都乾着急。但這一波的反制措施，至少達到幾個目的。首先，這次演習中，飛機、導彈多次直接飛越所謂的「台海中線」以至台灣上空，而台灣空軍也不敢展開攔截，美國單方面提出的「台海中線」正式壽終正寢。再者，這次演習區域包括了台灣島的領海基線內，展示解放軍有封鎖台灣本島的能力，同時展示以武促統的能力。其三，這次行動中有3個演習區域位於台灣東部海域，完全展示解放軍區域拒止/反介入的作戰能力，警告一切意圖軍事干預台海的國家，打擊台獨勢力倚外謀獨的幻想。

從釣魚島事態經驗，筆者估計這類軍事演習和軍機巡邏的做法將恒常化、常規化。這讓台灣民眾明白台獨之路走不通，加上經濟上的壓力，推動台灣當局早日與北京展開促進統一的對話，使我國以最小代價、盡最大努力，以和平手法解決台灣問題。

正如特朗普評論佩洛西這步劣棋：她總是在惹麻煩。雖然解放軍沒有攔截佩洛西專機令不少國民鬱悶，但這說明了國家的決策機制是穩妥和理性的。我們的底線是：台灣問題是中國內政，不容許亦不會給予美方或任何國家任何機會介入台灣問題。