正論：小恩小惠谷消費　基層天天憂生計

第二期消費券昨日開始派發，市面所見零售業的確比較旺場，加上星期日人流，營造了報復性消費，即是呼應政府目的刺激經濟。有市民高興飲飲食食，買心頭好，然而對於基層來說，消費券意義不在消費，是用來幫補生計。

香港經濟本來已經在衰退軌道，接連發生暴潮以及更致命的世紀疫情下，令到問題提早浮現，產業單一，零售業過度倚靠內地客，面對通關無期，不少店舖便要關門，大小企業都裁員，大量打工仔失業或開工不足，中產有積蓄及物業還能夠撐下來，但基層手停口停，交劏房租呎價比豪宅更貴，一日不開工，幾乎代表一日無飯食，「黃口無飽期」，家庭經濟壓力爆煲，面對有限度消費券，買了鹽未必夠買米，如何運用便費煞思量了。

關注團體調查顯示，約九成半貧困社群失業或開工不足，其中有七至八成加入失業大軍，本來已經捉襟見肘，現在雪上加霜，五成基層要借貸度日。政府在基層支援方面，非常不足，拒絕承擔長期協助，只是偶然大破慳囊，派一萬幾千，無論是現金或消費券，目的不是幫助基層，而只是激活市場，但經濟積弱，消費券的刺激作用日漸減弱，杯水車薪，難道基層可以用消費券來交每個月近萬元租金？

一名私人屋苑保安員，疫情前在深圳租樓，每日往返深圳和香港工作，並非稀奇，因為深圳租金較便宜，可是封關後住在深圳便失業了，後來要在港找工作，卻沒有錢租屋，所以被迫街頭露宿，及後獲機構協助下始獲劏房的床位，但在第5波疫情期間身亡，生前沒有得到政府施援。和他一樣曾經淪為露宿者大有人在，當中不乏青壯年人士，有人在球場看台搭建小帳篷露宿，表示領悟政府無情，支援貧困人士乏力，必須自救，誓不申領綜援，後來找到兩份散工，有足夠金錢租房，可以脫離露宿生活。亦有人用盡積蓄而露宿街頭，嘗試申請政府「臨時失業基金」卻不獲接受。

愈窮愈見鬼，基層市民除了擔心三餐一宿，還要對抗疫魔，兩年半以來，單是防疫物資已經消耗一定金錢，若是不幸染疫，隔離完還要休養，隨時失去工作，有基層表示沒有得到有關部門理會，死在家中都可能無人知，怒斥政府只說不做。正如社區組織指出，政府在防疫政策上做得並不完善，對基層市民的支援亦有待改善，應該動用更多社區團體協助，並計劃完善的統籌工作，才可以有系統地支援基層市民。

衣食住行，缺一不行，政府不理富貧，劃一派消費券，對於很多人是一兩餐飯價錢，閃電用光，但對於很多人來說，想慢慢運用這些錢卻發覺很快用完，始終都要愁開飯交租。真真正正幫助市民的，就是讓他們不愁三餐一宿，原來這基本的要求，在這繁華都市都變成奢求。