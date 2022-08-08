世界視線：改組內閣攬權力　岸田清洗安倍派

日本前首相安倍晉三遇刺身亡後，執政自民黨最大派系「清和政策研究會」失去會長而群龍無首。作為安倍派一員的安倍胞弟、防衞大臣岸信夫，將不再是現任首相岸田文雄的閣僚。岸田改組內閣的時機，正值日本及國際局勢多事之秋，撤換岸信夫將揭開黨內「戰國時代」的序幕，為權力集中鋪路。

在兄長庇蔭下，曾是前首相菅義偉閣僚的岸信夫得以過渡至岸田內閣，繼續出掌防衞省。但一切因奈良的槍聲而改變，安倍與統一教過從甚密成為刺殺目標，原來岸信夫亦與統一教有交情，曾在選舉期間獲對方支持，揭示出自民黨部分權勢人物與統一教的千絲萬縷關係。除了岸信夫，國家公安委員長二之湯智及文部科學大臣末松信介，亦與統一教有過來往。

岸田3名閣僚與統一教的關係，加上自民黨拒絕啟動內部調查，拖累政府支持度下挫。為了挽回民望，岸田承諾調查現任和新任大臣、副大臣與統一教是否有關連，並強調對宗教團體的違法行為嚴格處理。他解釋內閣改組是為了應付通脹危機、俄烏戰爭及日益緊張的台海局勢，並加強防衞及救災力量。除了排山倒海的輿論壓力，岸信夫近年健康欠佳，不但拄拐杖走路，有時更以輪椅代步，身體狀況未必能應付繁重工作，他的離去象徵岸田可全面掌握防衞事務。

岸信夫在安倍派風雨飄搖之際失勢，更加深派系內部不安。隨着領袖安倍突然死亡，安倍派由下村博文及鹽谷立任代理會長，其中下村是熱門繼任人選。不得不說的是，傳媒早前對下村於2014至15年擔任文部科學大臣期間，統一教等候多年的改名突然獲批一事窮追猛打，削弱他爭奪會長的勝算，會長之位懸空愈久便愈多變數。

安倍派目前有94名參眾議員，岸田派所屬的宏池會只有43人，是自民黨所有派系中最弱小。岸田因此高舉完成安倍的修憲遺願，進一步吸納安倍派成員。一旦安倍派萎縮至只有40多人的中小派系後，相信最多資源由岸田派拿走，內閣官房長官松野博一是重點拉攏對象之一。而下村的負面新聞，客觀上有助岸田派壯大及鞏固執政權。