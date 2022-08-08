功夫茶：街市丟空大嘥鬼　善用資源咪浪費

大年三十賣年畫──不能再遲了！功夫茶講緊空置咗12年嘅前旺角街市，發展一直存變數，一時話納入賣地表興建商廈，並喺賣地條件加入興建地區康健中心條款，有望成為最就腳方便嘅康健中心。

嗱！1977年落成嘅前旺角街市大樓，位於旺角廣東道和亞皆老街交界，因為附近多個街市落成導致攤檔空置率高企，終於喺2010年關閉。至2018年，由於區內缺乏基層醫療設施，加上區內市民強烈要求將前旺角街市改建為基層醫療服務設施，落實「公地公用」，服務市民。政府最終於同年11月，將興建康健中心納入賣地條件。

之不過，政府做嘢一時一樣，五時花六時變。呢，市建局喺2020年將該街市納為油旺研究嘅「發展節點」之一，康健中心計劃遭擱置，至今該區康健中心永久選址未定，惟政府會將康健中心改成「過渡選址」，最快2025年提供臨時地區康健服務。地區人士憂政府最終走數，惟即使係臨時亦應盡快落實供市民使用，同時亦應加強教育宣傳，讓這個位於核心地帶嘅康健中心真正令市民受惠。

政府成日叫市民咪做大嘥鬼，其實最大嘥嘅，面撞面，好面善，正正就係政府自己！有乜理由一塊黃金地皮一丟就係12年，情願養草餵蚊曬太陽，依家又話將佢改作康健中心嘅「過渡選址」，預計明年動工。阿哥，西風一夜催人老，凋盡朱顏白盡頭，仲唔係蹉跎歲月係乜吖？

呢嗱！講開又講，前朝政府施政經常「說了算」，吹水唔使本，市民都見怪不怪咯！最不堪嘅係，即使兌現承諾，有關設施一樣荒腔走板，得物無所用。各位，本報關心時事關心社會，喺上月24日頭版已指出「康健中心無作為 19億公帑枉費」！原本呢啲康健中心旨在分擔公院壓力，點知淪為「老人中心」，供長者歇息，曾有八旬翁戲稱，個康健中心叫佢減肥，轉介佢睇私家醫生！阿哥，你話係咪搞笑啊！

事實上，本報已指出嘥巨額公帑搞嘅地區康健中心已淪為豪華版老人中心，與提升全民預防疾病意識和管理個人健康能力嘅初衷背道而馳。本報記者曾走訪3間康健中心，發現人流冷清，與其美輪美奐嘅裝修形成強烈對比。有年輕人坦言從不知有康健中心嘅存在，即使知道，亦礙於政府形象老土而唔想使用！講咗咁多，功夫茶都係志在提醒當今政府，切勿只顧面子工程，成日烏啄啄，任人將！要說好香港故事，就係要做實事。今趟喺一個咁正嘅黃金地段興建康健中心，政府自不然要廣作宣傳，善用資源，畀一眾基層能夠好好利用，切勿再暴殄天物，重蹈前朝浮誇作風！