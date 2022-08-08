上世紀90年代時，美國軍方誇稱可以同時在兩個戰場上作戰。今天仍可這樣嗎？90年代美國面對的政治對手，主要是蘇聯瓦解後的俄羅斯和尚在改革開放的中國，兩者都不敢與美國抗衡。俄羅斯眼看蘇聯瓦解，各國獨立，依靠歐美，普京執政前的俄羅斯貪污腐敗，任美國魚肉，國力大衰，也幾國不成國，面對國家進一步分裂的危機。中國當時還在韜光養晦，埋頭苦幹，為美國企業作加工貿易，故此，1999年美國夥北約炸中國駐南斯拉夫大使館，也只能強忍。那個時候，美國真的是天下無敵，國際上同時兩線開戰，即使以中俄為對手，還是游刃有餘。

然而，自美國侵略伊拉克後，便陷於中東的泥沼苦戰，美軍的士氣、實力大量消耗。相對地，俄羅斯在普京治下，逐步鞏固餘下既有的力量，中國更國力財力軍力突飛猛進。美國獨霸的天下開始崩分，中俄和伊斯蘭教的挑戰下，國際政經多元化之局正在形成。

美國用烏克蘭戰爭來挑戰俄羅斯，是趁早摧毀俄羅斯抗美之力，背後其實是擔心俄羅斯在普京治下真的復興起來，變成另一個蘇聯的威脅。與此同時，美國亦開始懼怕中國的復興，金融泡沫化以及中國內地資本的美國化失敗。中國反而藉2008年後的時機擴大經濟與金融力量，以此資助國防力量的擴張。

2014年中國成為扣除物價因素後全球最大的經濟體，也是全球最大的製造業、出口經濟和外匯儲備，開始擺脫美國教科書的欺騙，抑金融房地產，全力把製造業和工業朝科技方面發展，更有助於軍力的壯大，美國因此有中國為最大對手的考慮。因軍方的過度自信，也有新保守主義的狂妄好戰，美國要同時進行兩場戰爭對付俄羅斯與中國，寧捨阿拉伯的中東。

在烏克蘭，美國不勝不敗卻可把歐洲整合來對付俄羅斯，即使俄屢出奇招抑制美國的攻勢，終因國力不足，不能速戰速決，大有與歐洲一起被美國挫敗於烏克蘭之勢。正因俄國在烏的攻勢轉弱，美國才放手來對付中國，佩洛西竄訪台灣是美國試水溫。今次時機未到，美國是要組織日本、澳洲乃至英國、加拿大來在東亞施壓中國，在適當時引發中美的台灣之戰。

美國同時進行歐亞兩場戰爭，中國未必會在戰爭中受挫，但同樣要尋找時機，多作準備，才作最後一戰。中俄若聯手，美國可勝嗎？