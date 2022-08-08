美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣事件，以及事後北京採取的打擊台灣和反制美國的重大舉措，最聚焦和震撼的是在軍事方面，是台海之戰、武統之戰隨時可能爆發。中國大陸全面採取攻勢，不給台灣和美國玩花招、玩兩面派的空間和機會。

北京正按照制訂好的周密計劃步步推進，這個計劃已經預案了執行中可能出現的一切情況、預案了解決方法、預案了一切危險和必須付出的代價。總之，北京不打無把握、無準備之仗！不亮劍則矣，一亮劍就要狠狠擊敵要害並有收穫，且在整個計劃推行中不受任何干擾，不達目的絕不罷休。

這次事件重大，行動重大，機會難得，大陸主要目的是要在解決台灣問題、祖國統一方面邁出決定性的一大步，即以武逼和（統）擺上桌面，當下已採取初步行動，軍演隨時可以轉變成作戰，隨時成為「攻打台灣」。現在的問題是，台灣方面怎麼接招？說說「軟話」、「呼籲和平」、「龜縮起來」、「硬着頭皮頂住」就能混過去嗎？當然不行。

大陸要的是，台灣當局時下就要拿出誠意和行動與大陸談和平統一！也就是接受「北平模式」，如果見不到這個結果，大陸怎能收兵？豈不是白忙一場？沒有達到目的的行動，就是無用功的行動、失敗的行動，如果就這麼軍演後收兵，空手而歸，蔡英文、民進黨就又會大吹大擂他們怎麼不畏中共的「文攻武嚇」，「驅離」了「中共的軍機」，「擊退」了解放軍的「挑釁」；就會繼續欺騙台灣人民，有美國和盟友、國際社會的支持，中共便不敢侵犯台灣，他們「倚美謀獨」的氣燄會更囂張。

現在，美國也吃不準解放軍今次大陣仗的目的何在？但從北京叫停了中美軍事管控衝突風險的機制來看，美國知道了北京根本不在乎美國會否「誤判」，北京對台軍事行動根本不會受美國的影響，更不會懼怕美軍干涉，而大陸也是在警告台灣，休想指望美國救援。