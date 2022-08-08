面對解放軍包圍台灣進行實彈演練，台軍不敢亂說亂動，即使導彈飛越台島上空，也沒有任何反應。有「立委」質疑軍方為何沒有啟動防空警報，軍方辯稱彈道導彈發射後的主要飛行路徑位於大氣層外，對地面區域並無危害云云。這分明是自欺欺人，他們平時總是炒作解放軍軍機進入所謂「防空識別區」，現在解放軍導彈直接飛越台島上空，他們反而說沒有危害，這不是將台灣民眾當白癡嗎？

真實情形是，東風系列高超音速導彈快如閃電，發射後短短幾分鐘即到達預定區域，台軍根本來不及反應，只好當作沒事發生，台灣民眾若非看到境外媒體報道，也許一直被蒙在鼓裏。更好笑的是，有台灣時事評論員提議台軍也可以在大陸沿海劃個區域舉行軍演。有位台軍前艦長的回應是：「可以啊，只要你拳頭夠大夠硬就行。」台軍拳頭是否夠大夠硬，這位時事評論員應該心知肚明。

還是這句老話，不作死就不會死。台海本來風平浪靜，民進黨當局偏要「倚美謀獨」，不斷衝撞大陸底線，還要招惹佩洛西老太婆上門，無端掀起狂風巨浪，簡直是自取其辱。今次解放軍繞台聯合演習，規模之大前所未有，單是各型號戰機就出動了100多架，軍艦也有數十艘，比當年美國在海灣戰爭中出動的軍艦和戰機還要多。可見解放軍繞台演習與正式武力攻台只是半步之遙，但凡台軍有任何異動，必會遭遇毀滅性打擊，這才是他們不敢亂說亂動的真正原因。

退一步說，即使大陸暫時還沒打算武力統一，也不會輕易收兵。日後繞台演習可能成為常態，解放軍的軍艦戰機想甚麼時候來就甚麼時候來，想打哪裏就打哪裏，台方設定的所謂「海峽中線」、「防空識別區」，不過是一場笑話。也許有些台灣人認為美國不會見死不救，危急時美軍就會出現。既然如此，他們不妨慢慢等待吧，正如烏克蘭苦等美軍從天而降一樣。

事實上，大陸手上的牌多的是，除了軍事手段，還有經濟手段。只要逐步取消惠台政策，限制台灣產品進口，就足以令台灣當局陷入困境。若再加上隔三差五封鎖台灣空域和海域，台獨分子更將走投無路。有人可能會說，大陸採取經濟制裁措施，難免會傷害台灣民眾。其實既然不少台灣民眾默許或支持台獨，自己就應該承擔後果。