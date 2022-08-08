截至上周六，再多30多名由非洲抵港人士感染瘧疾，大部分屬於同一公司，由幾內亞來港。醫管局指，至少58名瘧疾患者留醫，其中一人危殆、兩人嚴重。肆虐全球多地的猴痘還未攻破香港大門，瘧疾卻率先來犯，加上新冠疫情未息，多疫拍門，令人煩不勝煩。

瘧疾是由受感染的雌性按蚊傳播，儘管不會人傳人，但香港一樣有按蚊，包括微小按蚊及傑普爾按蚊。食環署聲稱，本港市區近年未有發現這兩種按蚊，除了去年在大欖涌水塘附近發現有傑普爾按蚊孳生外，過去10年均沒有在其他地點發現，衞生署認為瘧疾出現本地傳播的風險非常低。然而，港產官僚對防疫一向漫不經心，愈認為不會出事，往往就會出事，加強滅蚊絕對是應有之義。

事實上，最近一宗本地感染瘧疾個案在1998年發生，而2020及2021年本港分別錄得7宗及4宗輸入個案，如今卻是數十宗的群組爆發。很可惜，至今未聞食環署對瘧疾禍港有積極反應，日前公布的6月份全港白紋伊蚊誘蚊器指數為百分之21.1，屬於三級水平，顯示監察地區內白紋伊蚊分布廣泛。要是說食環署滅蚊愈滅愈有，絕對沒有誇張。

食環署向來是最多市民投訴的政府部門之一，只有房屋署能和其爭一日之長短，顯見食環官僚尸位素餐、敷衍塞責，已是市民普遍觀感。就連申訴專員公署也多次開腔炮轟和主動展開調查，包括滅鼠不力、不達標的外判清潔商照樣中標等；而本報亦經常踢爆食環署的防治蟲鼠組「蛇王吞泡」，惟這個部門「意見接受，態度照舊」，前署長甚至獲林鄭提拔升官發財去。回歸至今，香港屢爆疫情，禽流感、沙士、豬流感、新冠等不一而足，說到底是食環署失職怠政所致。