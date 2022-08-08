烏克蘭總統澤連斯基忽發奇想，說希望跟中國國家主席習近平直接會談，他認為中國的影響力強大，足以左右俄羅斯，只要習主席居中斡旋，俄烏戰爭就有望平息。

然而，澤連斯基未免太天真了，我敢打賭，中國領導人不會跟他會談，即使願意應酬幾句，也不會對俄烏戰爭作具體干預。人們只知道法律不外乎人情，卻不知道政治跟人情的關係更大，當代很多從政者正因為不懂得情理之道，所以經常錯判問題，甚至將事情搞砸。

習近平主席跟俄羅斯總統普京分屬友好，乃舉世皆知，但中、俄都是世界的頂級大國，但凡涉及民族利益與家國情仇之事，必然已制訂好長遠的應對策略，等閒不會移易。國家領導人之間即使私交再好，也鮮少對別國的大政方針妄加議論，更不便橫加干涉。俄烏兩國之事，只能由俄烏人民去處理，中國領導人不宜插手，也插不上手。

澤連斯基要是還不明白，我不妨打個比方作說明。近幾天，全球最矚目的大事是台海危機，台灣正遭受解放軍四面圍封，導彈一支又一支在寶島上空呼嘯而過，有人被嚇得心膽俱裂。若然台灣領導人蔡英文焦急起來，向普京隔空喊話，希望他運用影響力，勸阻中國大陸繼續舉行軍事演習，你認為克里姆林宮的主人，會應其所請嗎？

莫說普京一定會支持北京的封島軍演，即便他心裏有點同情台灣，也斷不會出言勸止，哪怕他肯勸止，中南海也不可能會改變主意，說了豈不是白說？

俄烏關係跟海峽兩岸的關係，雖然不盡相同，但也有不少相近之處，都是牽涉到複雜的歷史問題。這些問題旁人幫不上忙，只能靠自己解決。