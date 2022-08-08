曾經在網上看過一幅4格漫畫，內容講述有神仙給人願望，那人說：「希望動物能跟人活得一樣久。」神仙回應說：「這真是個好願望。」於是，神仙將人類的壽命縮短。人類如果跟動物有着同樣短的壽命，對動物造成傷害的機會也必大大減少。

網上近日流傳一段「天眼」片段，顯示一輛私家車駛至洪水橋田廈路田心村對開，撞斃了一頭突然衝出馬路的狗，肇事車輛雖然一度亮起煞車燈，但未有即時停車處理，而是駛離現場，約兩分鐘後折返，駛過事發路段，再掉頭往對面行車線停車，車上乘客落車卻只是查看車頭，對狗屍不聞不問便又再絕塵而去，及後一輛的士駛至，車上一對男女乘客落車將狗屍抬至路邊。

駕駛者應時刻保持警覺，留意路面上突發情況，這是沒有駕駛執照者也知道的事，上述被撞狗隻忽然從司機右方衝出馬路，加上當時車速甚快，車身又高，涉事司機是否有足夠時間作出反應避免撞上實在頗成疑問，但意外發生後有否正確處理又是另一回事。說不定有人也不太肯定究竟撞上何物，必須重返現場才能確認，當發現撞的不是人，遂出現了一幕「狗不理」畫面。諷刺的是，意外後若干車輛駛過，但落車檢起狗屍的，不是司機而是乘客，這比前述的4格漫畫還要具嘲諷意味。

港大法律和法律理論榮譽教授Raymond Wacks在一部關於法律的著作中寫道：「很多法域都頒布了反對虐待動物的立法，但是在沒有嚴格執法的情況下，這些法律僅僅是一張空頭支票。」香港難道沒有法例可控告前年豪景花園將近30隻動物從高處擲下的狂徒？難道沒有法例訂明司機撞上動物後，須停車及盡快報警？一世人流流長總會遇上幾個人渣，人命太長，動物遇上的人渣又何嘗少呢？