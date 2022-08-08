佩洛西與拜登拿台灣「唱雙簧」，以為可收一石四鳥之效：重手打擊中國、脫俄烏戰爭之窘、扶植台獨分裂勢力遏華、連結東亞各國聯手制華，豈知作繭自縛，落得如佩洛西名字的諧音「背」棄「諾」言「淒」慘下場。北京已嚴正宣告制裁「背諾淒」及其直系親屬，同時宣布對美國政府實施八項制裁行動。

知否背諾淒竄台撐獨，掀台海風雲，在世人面前自揭超級大話王。背信棄義，大失人心。

知否七國集團外長發聲明自揭帝國主義侵略本質，既雙重標準又顛倒黑白，侵略腦袋百年後仍未改正，仍幻想停在八國聯軍侵略中國的時代，與美國同是當今世界危機的最大製造者。

知否「台海軍演」已預演武統台灣，估計只需極短時間便可大功告成。何時打擊，打擊何地，一聲令下，百發百中。台灣已沒前線、沒後方、沒海防、沒空防，台島被圍封，全在導彈炮彈射程之內。

知否台獨死路一條，果產魚獲等商品停銷大陸斷財路，天然沙沒大陸輸入令晶片原料斷供應，空運海運客運貨運無運行，那些賺大陸錢卻倒大陸米的親台獨撐台獨政治勢力，再不能吃裏扒外了。倚美賣台或倚美縱獨的兩面派雙面人都沒有好下場。

知否解放軍陸海空三軍和火箭軍，已經透過6個軍事演習區，用行動向世界各國宣布：東風導彈快遞、航母艦隊巡航、核潛艇護衞、高空偵察預警等，全方位、全天候、全過程的立體實彈軍事演練，在中華人民共和國神聖領土台灣省周邊進行連續多日的軍演，就是祖國統一行動，並已得到國際上支持「一個中國」的國家和人民大力支持。

今天的台灣島內，就只欠一面五星紅旗和一個認祖歸宗的管治班子而已。知否？知否？