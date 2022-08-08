晨早習慣打開東網看看有甚麼新聞提要，一看內心沉一沉：20歲港大女生宿舍上吊亡，警追查原因。才20歲，為甚麼這麼快就趕着結束生命？老朽腦海一閃，十幾年前，本報也報道一單「港大才女殉情母崩潰」的新聞。

報道指，19歲港大拔尖才女除夕夜喺屯門寓所吊頸身亡，佢戰勝無數艱深試題而入讀港大經濟及工商管理學院，卻疑因自小被父親拋棄陰影，令佢難抵初戀男友提分手打擊而一時睇唔開！

之所以舊事重提，皆因當年老朽感觸殊深，在此欄寫了「要加強生命教育」，拙文感慨一個年輕而美麗的生命，其人生原本有許多可能，卻因為男友一個拒絕的短訊而走上不歸路，這怎不令人唏噓！老朽但覺香港教育制度一向大力鼓吹的「好學生」都是以考試為主導，以成績取人，完全忽略個人成長路：遇到挫折、逆境時的生命教育。

老朽當年仍是小學教師，常感學校那些「周會」、「德育」課多數只強調要努力讀書，改變命運，報答父母，頂多再提一、兩句「貢獻社會、服務人群」，鮮有告訴學生人生並非一路順風順水，逆境時該如何面對生命！如今十幾年過去了，老朽倒看見要「加強國民身份認同嘅價值教育」，而「加強生命教育」似乎仍缺席！

都說時代在進步，《詩經》都有「子不我思，豈無他人」嘅句子，如今的大學生，何以變得如此脆弱及沒有自信？更何況，怎麼說愛情只是人生嘅一小部分，為情輕生，套用魯迅嘅說法：我也一個不能原諒！人生浮沉，世事難測，生活從來不易，看見那麼多不幸罹患惡疾卻逆境求生的鬥士，豈可不珍惜生命？年輕一輩更應感激不是生活在一個顛覆人倫、滅絕人性的時代，那就更應敬畏生命！