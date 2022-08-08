回歸25周年，香港屆臨「由亂而治及興」的轉折，要懲前毖後、同開新篇，首要維護法治和優化管治。然而，心態決定狀態，格局決定結局。香港有必要重塑社會價值觀和「香港精神」，以治港傑青的視角維度，從三個層面去培養青年人的家國情懷、身份認同和民族自豪，有能力、有擔當地扛起「一國兩制」建設者和接班人的大任，領引香港再出發，開創發展新格局。

青年人是香港的未來，是國家的未來，但國民教育、國家觀念、身份認同和歷史傳承等被邊緣化、被污名化，甚至被外部勢力「棋子化」的問題，卻是長存未解。須知，青年人若是連「我是誰」也說不清，還能要求他們談家國、講承擔？還能期望他們貫徹落實「一國兩制」的初心？

樸素的愛國感情，充實的愛國教育，可以加深對國民身份的確認、認同、自信和自豪，是維繫社會和國家團結凝聚和繁衍延續的基本要素，也是任何一個青年人學習成長和承擔的人生第一課。在止暴制亂之後，當局已嚴正跟進並積極推動改革變化，但因禍根早深植，不容再拖延、再找藉口。

第一，回歸之後，「一國兩制」的憲制地位被確定，縱使巧言如簧，香港都不能自我定位為「獨立個體」，也不能視內地為「外地」，而在考量政策事物時，更不能只顧所謂「本土利益」而輕忽國家觀點及其對港期望。這不僅是公民教育式的推廣宣傳，而且要通過施政管治作具體執行，既公開更自信，落實到民生政務、權利義務的各個環節。

第二，由確認身份到「身份認同」，是一個複雜而多元的建構過程，也是社會建設發展和重塑「香港精神」的基礎，我們還要盲從「西方價值」的指揮棒？還仍高喊「獅子山下精神」？如何應對「東升西沉」的國際大潮和融入國家發展大局？就此，不能簡單一句「身份認同」，大家都要作思考、具擔當和有行動，既需政府牽頭，社會團體和個人亦要配合。

第三，香港的身份認同，不僅陷進中西、陸港的二分法思路，更困限於「香港人」、「香港的中國人」、「中國的香港人」或「中國人」之間比例分布及趨勢推論的「零和」解讀，淪為民調機構的政治棋子。因此，往後處理相關認同爭議和公共政策時，必須摒棄這種「零和」誤判，秉持大局和國族理念。

第四，在探討身份認同時，應以治港者的承擔、以治港傑青的視角為出發點，一是從社會結構角度，分析不同階級、教育和年齡段的身份認同和社會責任，疏理出社會長遠發展和人才培育的方向及布局。二是從民生角度出發，探索港人特別是青年人面對的現實問題和不滿的對象，再以身份認同、利益兼顧為合作紐帶，共同尋求解決方案。三是完善施政、諮詢和參與途徑，以行動促信任，提升歸屬感、認同和自信。