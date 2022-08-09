產評：美加緊對華圍堵　鬥而不破恐難保

在全球化之下，中美經濟多年來都是唇齒相依，互惠互利，引領世界經濟進步發展。兩強的關係是既存在競爭，也存在合作，即所謂「競合」，和而不同，鬥而不破！豈料拜登政府出於內部經濟問題和11月國會中期選舉選情，竟打「台灣牌」企圖轉移內部視線，更全方位圍堵中國。中美關係如此發展下去，「鬥而不破」的默契恐難保，取而代之，最壞的情況就是兵戎相見，則世界經濟難有寧日！

圍繞中美關係，離不開經貿、台海、能源安全和氣候變化等重要議題。自2018年開打貿易戰以來，中美雙方一直都保持溝通。可最近拜登政府一方面強調美國的「一中政策」不變，另一方面美國政壇「第三把交椅」佩洛西卻突然訪台，讓台海問題翻波。為此，中國作出一系列反制，並已斷絕中美對話。換言之，美國已單方面破壞中美競合的基礎，更為世界經濟平添重大的地緣政治風險。

事實上，除台海問題外，最新美國通過一系列針對中國的法案，當中多措並舉針對中國企業，更明確限制美國企業在華投資；而被視為美國在亞太區的盟友印度，近期更加大針對中企在當地的投資。還有，美國主導成立「晶片四方聯盟」（Chip 4），其目的亦只有一個，就是在世界晶片研發上排擠中國。種種迹象顯示，美國正設法合縱聯盟，全力圍堵中國。

所謂「來者不善，善者不來」。迎面而來的乃是當今世界第一大經濟體，進行各種不利世界經濟現況的行為，其目的只有一個，就是對內爭取政治籌碼，對外鞏固美國霸權。繼攪局俄烏戰爭後，若美國的舉動真的讓台海擦槍走火，全球避險需求必然急升，資金還是向美元「萬劍歸宗」，強美元繼續助美國減緩進口通脹，亦有利推動美資回歸本土，成就美國再次收割全球。

美國的意圖，既是路人皆見，也難怪南韓至今尚未公開首肯加入Chip 4，皆因其心知肚明，選邊站是不利自身利益。只要中國堅持不關門，深化改革開放，實踐全球化互惠互利，面對美國提倡的分裂主義，相信只會迫使更多經濟體選擇拒絕選邊，按本國利益行事，又或者陽奉陰違，到頭來美國只會落得自損權威。

難怪美國前總統特朗普說，美國通脹創逾40年新高、能源價格亦創紀錄、經濟陷困、供應鏈中斷、商店商品裝不滿、包裹到達不了，國家已成國際笑柄，更淪「第三世界國家」，不再受世界尊重及傾聽，正好說明如今美國的所作所為，皆出於內部問題。面對這個亂局，難保11月國會選舉執政民主黨失勢，則兩年後白宮好可能又再易主，奉行的將會是另一番對外政策。如是者，今日選邊站成為美國盟友，他日分分鐘又變成美國的棄卒。

說到底，在當前的世界經濟困局，和平是經濟復甦的基礎，沒有經濟體願意見到戰禍。更何況一旦台海爆發衝突，勢將影響到全球航道和先進晶片供應，打擊將遠遠大於俄烏戰爭，對這兩年多已被疫情蹂躪的世界經濟而言，乃是承受不起的痛！