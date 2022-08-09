世界視線：軍援難救烏克蘭　美國捲入無底洞

俄烏戰爭不經不覺已接近半年，各條戰線進入靜默狀態。惟美國仍繼續向烏克蘭運送武器，計劃提供新一筆10億美元（約78億港元）軍事援助，為迄今最大規模援助。美國雖然沒有直接派兵參戰對抗俄羅斯，但為了滿足基輔無上限的索求，卯足全力開動戰爭機器，陷入代理人戰爭的困境。

援助方案包括用於M142高機動多管火箭系統（HIMARS）、國家先進防空系統的彈藥，以及裝甲醫療運輸車。對美國一眾軍工企業而言，無任歡迎華府不斷向基輔輸送武器。因為援助武器一般由美軍庫存撥出，美軍事後採購新一批補充庫存，讓製造商賺一筆。除了企業受惠外，提供後勤支援服務的合約商亦可分一杯羹。積極推動軍援的美國國會議員也會從中獲益，他們與說客組織有聯繫，收取經濟利益影響政治決策。

由此可見，軍援計劃是一個令人垂涎三尺的大餅，各方關係錯綜複雜。而且，美國軍工企業介入政治非一朝一夕，以雄厚財力成為不少議員及政客的金主，令政界主張軍援基輔的聲音成為主流。一小撮人不希望戰火熄滅，讓生意長做長有，繼續發戰爭財。

隨着戰爭持續，美國將長時間在歐洲部署10萬士兵，並加強北約東翼防衞。美軍F22隱形戰機近日抵達波蘭後，烏克蘭戰場便出現AGM88反輻射導彈碎片，是否代表美國已秘密介入衝突；抑或暗中向烏軍提供同款武器，並解決與蘇系戰機不兼容問題？假如導彈是F22在烏克蘭上空發射，便印證俄方對美國直接參與戰爭的指控，為戰爭升級敲響警號。

美國的戰爭機器為援烏而全面開動，由衞星圖片分析至武器供應無所不包，但烏軍仍無力反攻。關鍵原因是烏軍墨守成規，沿用破壞俄軍補給線戰術。不過俄軍佔領區域愈來愈大，頓巴斯前線各營戰術群緊密相連，防線滴水不漏，後方有國民近衞軍掃蕩。烏軍難以派出小部隊滲透破壞，只能寄望HIMARS摧毀俄軍彈藥庫，然後等待俄軍缺乏糧彈而撤退。然而俄軍彈藥庫分散在遠程火力射程外，一處被毀不會令部隊無法作戰，仍舊以優勢火力打擊烏軍。