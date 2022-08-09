功夫茶：壟斷攤檔現不公　競投機制穿晒窿

公平嘅營商環境，有利於促進經濟發展；吓吓玩壟斷、搞黑幕、使橫手，邊度仲有人願意投資呢？好多人以為只要有競投機制，價高者得就肯定公平啦！並唔係㗎，假如機制唔完美、漏洞處處，一樣會有人鑽法律罅，做埋啲偷雞摸狗嘅事，唔單止對其他商戶唔公平，甚至會影響政府庫房收入添！

嗱，功夫茶今日講緊嘅係街市空置檔位競投。有監察公營街市發展嘅組織，去年視察街市空置檔位競投嘅時候，發現現行嘅競投機制好多漏洞，包括未有阻止現有承租人參加第一輪競投，又容許同一競投人喺中標之後棄標，之後再重複參與同一檔位競投，甚至懷疑有人利用防疫措施下，場地人數受限嘅漏洞使橫手，出錢聘請「排隊黨」，壟斷入場競投嘅名額等等。有關組織唔係齋講，仲有兩宗實例添，分別發生喺去年10月同埋12月，之後仲聯同兩名投訴人，喺今年初向申訴專員公署提出申訴，最終梗係申訴成功啦。

查實食環署一早白紙黑字規定，現有承租人係唔可以參與第一輪競投；不過從上述實例中，唔難發現食環署原來係齋噏，根本冇監察，居然喺現有承租人競投成功，準備簽約嗰陣先發現有問題，結果要流標重拍，畀另一人趁機以底價投得檔位；唔難推斷，嗰兩條友有可能一早就夾計，擊退其他對手之後，再冷手執個熱煎堆！至於當局容許「棄標再投」嘅情況，呢樣嘢仲好笑；有啲常識都知，棄標相當於失信，就算係一般拍賣嘅場合，棄標隨時會留下不良紀錄，甚至會被沒收保證金，又點會出現「棄標再投」呢？

至於話有競投者出錢聘請「排隊黨」，壟斷入場競投嘅名額，嚴重啲講已經涉嫌「圍標」啦，係犯罪行為嚟；雖則話呢啲唔係咩大項目，但食環署又點可以置之不理呢？申訴專員認為申訴成立之後，咪立即敦促食環署改善囉；殊不知食環署回覆話冇發現當日有人派錢買籌，又強調就算已推出改善措施，都唔代表之前有不妥之處。呢個答法又係相當有趣，咁如果之前嘅機制並無不妥，沿用咪得，點解要改善呢？明眼人都睇得出，唔係機制冇問題，而係有人「死雞撐飯蓋」啫，有錯就認啦！

對於食環署話冇發現當日有人派錢買籌，功夫茶就半信半疑嘅！半信係因為，現時大街小巷都有老鼠橫行，食環署都睇唔到，死撐本港環境衞生好好，足見當局係盲嘅；咁盲嘅人，又點會發現有人派錢買籌呢？至於半疑喎，都唔能夠排除有內鬼，故意視若無睹㗎喎！畢竟都有人舉報，當局應該大為緊張先啱，依家卻一副大事化小嘅態度，唔通有人「身有屎」，心虛唔想搞大件事？現時無證無據，功夫茶唔作過多猜測啦，相信心水清嘅看官們，或多或少都睇到啲端倪啦！