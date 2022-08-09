正論：減隔離做法實際　政策勿半途而廢

第二期消費券推出，激活市場效力明顯減低，大家都明白，在現行檢疫政策下，經濟復甦遙不可及，各界都本來如熱鍋上螞蟻，苦等通關，慢慢變成麻木，緣木求魚，等政府出招，完全不能抱太大期望，否則只有更大失望。

本來上周五已經有風聲政府會當日開記者會公布縮短入境檢疫期，大眾預期是改為5+2，即5日酒店隔離加兩日居家隔離，然而最後卻臨時抽起，昨日又突然出手，公布「紅黃碼」安排及放寬自海外及台灣抵港入境檢疫措施，將於本周五生效，將現時7天酒店隔離改為「3+4」，即3天酒店及4天家居檢疫，檢疫人士最快可於抵港第4日的早上離開檢疫酒店，返家或往一般酒店接受4天醫學監測，期間可以出外，但會受到一定限制。

今次新檢疫安排，宣傳了一段日子的安心出行「紅黃碼」將會配合正式推出，家居檢疫時健康碼將轉為黃色，期間可以外出及乘坐公共交通工具，進入商場及街市，但禁止進入部分疫苗通行證處所，包括食肆、酒吧、娛樂場所、美容院、院舍、學校和指定醫療處所。換句話說，旅行後第4日，可以上班，只是不能去街食飯及玩樂，對於「工作大過天」的香港人吸引力大增，可以說是比較務實的做法。

其實新措施還有很大放寬空間，正如醫務衞生局局長盧寵茂指出，Omicron變種新冠病毒潛伏期較短，約4%入境者確診並帶有病毒，大部分個案於首3晚酒店檢疫已可截獲，入住檢疫酒店第3日檢測陽性機會低於1%，維持現有檢疫日數太長，不符合成本效益。以現時每日超過4,000宗確診，大部分在社區發現，一個月便十多萬宗，再加上准許本地確診者居家隔離時，並沒有像內地般嚴密監測出入，確診者可以明知犯法仍自出自入，只倚靠其自律，在防疫角度，入境者不比社區確診者高風險，那3日酒店隔離亦應該改為居家隔離，這樣會令市民旅遊意欲更加大大提升。

商界歡迎新措施，形容是踏出正確方向的一步，但亦有人指出這只是一小步，可以吸引更多本港市民出外旅行，但對於真正旅客及商務客，依然是限制重重，做生意分秒必爭，更加不會浪費時間困在酒店，而且要裝「安心出行」，外地人未必搞清楚所謂紅黃碼，去其他地區不用這麼麻煩，是香港獨有的「趕客」制度。所以零隔離是最終目標，既然政府已經朝着這方面行出第一步，便要堅持下去，莫要半途而廢，更加不能走回頭路，日韓確診反彈，卻不收緊入境政策，香港絕對應該借鏡。

大眾最關心的與內地通關問題，特區政府堅決否認「躺平」，依然努力去實行免檢疫通關，這些話兩年多以來聽過無數次，市民也聽得厭了。希望紅黃碼只是過渡措施，下一步就要謀求一步到位，免除檢疫及社交距離，再拖拖拉拉，對政府及市民，都沒有好結果。