中國現時最大的貿易夥伴是東盟10國，已超越美國與歐盟。或許統計上還有爭議，涉及香港轉口的情況，但看來總的趨勢已在所難免。

美國與中國的矛盾只會日深，進口迴避不了中國，出口卻會對華限制，美國對華的貿易逆差還會擴大，可因出口受到抑制，貿易總額增長當趨緩慢。歐盟則因烏克蘭之戰，無論勝敗，乃至和戰不決，都會受累而衰敗，且內部社會矛盾（宗教、種族、意識形態）嚴重，歐盟南北、東西差距惡化，瀕臨分裂，原來整合的優勢一時盡毀。更何況與俄衝突，軍備支出沉重，經濟發展更會受制於俄羅斯的能源供應控制，歐洲還有人口老化的挑戰，一如現時日本的情況。

相對而言，東盟10國，雖然自由貿易區延遲建立，但其中大國如印尼、菲律賓、泰國、越南，均可恃今後二、三十年的人口紅利，與中國合作，迅速擴大經濟的規模。由於日本、中國等長期的投資基礎已建成，容易趁中國產業升級與轉移之勢起飛。事實上，以它們的人口規模，今後將可與中國內地相比，本地經濟的內部循環也足以提升經濟的各方面條件與競爭力。在新興經濟中，東盟應可與印度、非洲媲美與競爭，而更勝於印、非之處是有中國，或許還可加上日本、南韓的助力。從區域而言，東盟10國加中日韓3國，應是RCEP的核心，澳、紐只是外圍，作用及不上核心的13國。

面對這樣的變化，香港實應全力調整對外的區域重心。以美國為首的G7不僅與中國矛盾會加深，妨礙經貿合作，而且發展勢頭，與香港及內地的經濟協同互補作用均不如。香港在維持與G7的經貿關係時，更應前瞻地開拓與東南亞東盟10國的合作，配套協調。一是不僅鼓吹港商中企往東盟投資，更戰略性的是爭取當地企業到香港與內地投資，用投資為紐帶，把中國內地與東盟經香港而聯結起來，擴大供應鏈、價值鏈的連接和發展規模。

二是香港要努力引進東盟金融機構來港，建設為東盟的國際離岸金融中心，服務東盟，也協助中國內地金融連結東盟，形成更大的區域金融體，以補本身不足，也借助人民幣和內地龐大的外匯儲備，用作東盟金融穩定發展的助力與後盾。

三是吸納東盟各國人才。香港要與新加坡競爭，作為區域的知識、科研、人才的發展中心，也助本地國際化。