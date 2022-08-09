解放軍宣布的8月4日至7日對台大包圍實戰軍演到期後並未結束，而是宣布繼續軍演，且沒有提到結束時間，印證柳某所說——大陸沒有達到軍演目的是不會撤圍收兵的。解放軍今次規模空前、實戰功能明確的大包圍軍演，絕非應對佩洛西竄訪台灣的一時之舉，而是抓住了佩洛西事件，果斷實施準備多時、周密部署的以武逼和（統）的「北平模式」。既然如此，大陸達不到目的，沒有這方面的重大收穫，是絕不能罷休的。現在軍演「無限期」的繼續，正是要向台灣當局施加更大的軍事壓力和封島壓力，讓台灣當局愈加驚恐，日子難過。

中央電視台7日晚發放當日軍演影片時說，解放軍東部戰區繼續在台島周邊海空域進行實戰化聯合演練；《人民日報》微博發文稱，聯合演訓持續檢驗戰區部隊聯合作戰能力。面對大陸的軍事演練「結束無期」，台國防部聲稱，台陸軍8日起一連兩日在屏東楓港一帶演練重炮射擊，屆時會出動78門155榴彈炮、6門120迫擊炮，以驗證部隊戰力。台軍還聲稱，預定9月5日在屏東展開年度操練，出動坦克等實彈射擊，出動陸航超級眼鏡蛇直升機和阿帕奇直升機，模擬以優勢火力協助地面部隊。

真是笑死人！在解放軍強大的火力戰力面前，台軍猶如一群小屁孩在擺弄手中的玩具自炫！這點兒「傢伙什」就能「以優勢火力協助地面部隊」？太可笑了吧！

對大陸而言，現在最關鍵的是，抓住戰機和形成的大包圍局面，堅定有力的向台灣方面提出停止分裂和「謀獨」的活動，立刻接受「和平統一」，展開「兩岸政治商談」，否則，武統台灣就在眼前。這是台灣當局避免成為「叛國者」、戰犯和歷史罪人的最後機會。還要警告台灣當局，時下和談，「一國兩制」方案尚有機會，一旦武統發起，台灣將失去獲得「一國兩制」安排的條件。

台灣何去何從的選擇時間不能太長，大陸要定出時間表。