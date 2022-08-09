在這次台海危機中，日本是最囂張的國家，沒有之一，比美國猶有過之。中國在台海周邊展開軍演，美國尚且不敢明目張膽干預，反而日本跳出來橫加指摘，還抗議解放軍5枚導彈落入「日本專屬經濟區」，要求賠償云云。憑甚麼？中日兩國並沒有在相關海域劃界，根本不存在所謂「日本專屬經濟區」，賠甚麼償？日本至今未就侵華罪行向中國人民道歉賠償，而中國僅在台海附近發射幾枚導彈就被要求賠償，這是甚麼強盜邏輯？莫非小日本以為現在還是甲午戰爭的年代？

中國外交部發言人指出，日本在台灣問題上負有嚴重的歷史罪責，沒有資格說三道四。其實，日本豈止是說三道四，簡直是公然挑釁。遇刺身亡的前首相安倍晉三狂言「台灣有事即日本有事」，現任首相岸田文雄變本加厲，在台灣問題上跳得更兇。儘管美國頻頻在台海挑事，但始終維持「戰略模糊」政策，不想或不敢與中國發生直接軍事衝突。反而日本不斷鼓吹「戰略清晰」，赤裸裸介入台海問題，果真是奴才比主人更嚴厲。

為何日本如此歇斯底里？一是其強盜本性使然，二是中國崛起令其焦慮不安。這個島國自古侵略成性，中國固然多次身受其害，亞洲多國也曾遭其入侵，時至今天它依然賊心不死，一直對中國虎視眈眈。日本從一開始就不接受中國崛起，後來中國經濟總量後來居上，而且愈拋愈遠，小日本才不得不面對現實，但心理始終不平衡。20年前日本經濟總量是中國的4倍，現在剛好掉過來，中國經濟總量已是日本的將近4倍，小日本不焦慮才怪。這些年日本不斷搞小動作，就是為了阻止中國發展壯大，特別是在台海問題上，日本愈來愈囂張。

當然，小日本也知道今時不同往日，單打獨鬥肯定不是中國對手，所以一直狐假虎威，拉美國來壯膽。安倍說「台灣有事就是日本有事，也可以等同日美同盟有事」，分明就是拉大旗作虎皮，躲在日美同盟後面挑釁中國。殊不知中國崛起勢不可當，隨着綜合實力不斷提升，國際影響力自然水漲船高，豈是日本能夠相提並論。反觀美國作為域外國家，在亞洲的影響力必然會逐漸淡化，當其收縮戰略利益的時候，日本還能靠誰撐腰？因果循環，報應不爽，日本欠下中國人太多血債，若是繼續胡作非為，終有一天血債血償。