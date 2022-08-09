吹風多時，「紅黃碼」終於面世。周五起，機場抵港人士改為3日酒店檢疫及4日居家醫學監測，並實施「紅黃碼」。政府稱現時7天酒店檢疫期不符合成本效益，期望改動後能維護香港競爭力，並強調此舉不等於放棄與內地通關。

誠然，內地實施「動態清零」，只要大政方針不變，香港一日無法將新冠病毒清零，一日難與內地通關，在這樣的情況下，先謀與國際接軌絕對是應有之義。當局將酒店隔離日數縮短，而且「3+4」方案比早前吹的「5+2」或「4+3」都要好，由是令部分市民喜出望外。無可否認，「3+4」對急欲返港的海外港人和留學生、以至希望外遊的本港市民而言都是方便了，4天醫學監測期間，當局會向無確診人士發出黃碼，有關人士可乘公共交通工具，外出上班上學，進入商場、街市等買日用品，只是不能進入食肆、酒吧、娛樂、美容健身等場所，外遊及入境成本減輕，這一點值得稱讚。

但有比較便有傷害，當全世界主要地區早就沒有入境檢疫限制，即使港府將檢疫要求簡化，依然比別的地方不便。事實上，別說抵港後還要硬性規定到檢疫酒店隔離，就說抵港前的連串規定，包括必須取得核酸檢測陰性證明、到達香港國際機場後要排隊再取樣化驗等，這些措施的時間成本依然巨大。此所以，港府既然在11月舉辦「國際七人欖球賽」和「國際金融投資峰會」以重振盛事之都、金融中心的聲勢，這類檢疫措施和「紅黃碼」安排便只能作為過渡性質，屆時必須取消。否則，別說華爾街大行高層不給面子拒絕來港，海外觀光客亦勢必卻步。

香港封關鎖港已逾兩年半，經濟步入技術性衰退，若港府年底前再不徹底拆牆鬆綁，疲軟的經濟肯定無以為繼。