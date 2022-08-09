台海危機發展到今天，不少評論者仍在熱烈討論，北京對美國政府，是否過分軟弱。愚見以為，用上「軟弱」二字未免太過，稱之為「忍讓」似乎更加恰當。這種說法並不是自欺欺人，事實上，人們大多只見到中國對美國忍讓，殊不知華盛頓也是步步為營，生怕過分開罪於北京。

美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣，此舉雖然挑戰了北京的底線，但她此行也是小心翼翼，特意選了一個燭滅星沉之夜，悄然無聲地降落於松山機場，一點兒也不敢聲張，這是美方對中方忍讓的第一個例子。

佩婦人走後，解放軍馬上對台島四面合圍，開展大規模的軍事演習。軍演的海域導彈橫飛，美國的「列根號」航空母艦戰鬥群旋即退後數百公里，以避開解放軍的攖鋒，這是美方忍讓的第二個例子。中方演習期間，美國又決定將新型洲際彈道導彈的發射試驗延後，這是忍讓的第三個例子。

華盛頓一讓再讓，是怕當真與中方發生軍事衝突；同樣道理，北京能忍且忍，也是希望中美關係，不至於走到無可轉圜的地步。因為雙方都明白，兩虎相鬥，很可能會招致兩敗俱傷。

再者，解放軍雖然優良，但畢竟已有40多年沒有實戰經驗，當日參與過中越戰爭的將士，最年輕的一個，今天恐怕都已年過花甲，近半數更已年逾古稀。一位武林高手蟄伏數十年，在密室之內奮力磨劍，今日即使破繭而出，第一場大戰，最好還是別急於挑戰武林至尊。柿子應該先挑軟的捏，練好身手，再對付大的不遲。至於在中國四周，誰是軟柿，嘻嘻！在下就不便言明了。況且，中國人素來愛好和平，最終能不動武的，還是以不動為佳。