如果有人每天走到路邊揮動鴨嘴帽，作為途人的你想必也感奇怪，但你問他所為何事，那人說：「這也要問？我在驅趕長頸鹿啊。」你失笑說：「這裏沒有長頸鹿。」那人一臉自豪地說：「對啊，不枉我辛苦揮動帽子。」以上是瑞士作家Rolf Dobelli在探討清醒思考的著作中，談到「控制錯覺」時講述的小故事。現實中，鬧市揮帽驅鹿者不計其數。

某建制人士近日在接種第5針新冠肺炎疫苗後，核酸檢測呈陽性，事件被流亡黃人KOL大肆渲染，批評其針後聲稱「保護力大大增強」，卻無抽血檢驗抗體，嘲其說法毫無科學根據。這是黨同伐異且只見樹木、不見樹林的發言，皆因日前一名72歲打齊4針的男子在家中暈倒後離世，核酸測試發現他染疫。在一個包括專家與這位黃KOL在內，也曾說確診數字已無多大意義，應聚焦死亡與重症個案的今天，4針染疫死亡案例更值得關注，尤其是同日公布的其他染疫死者，長期病症被一一羅列，關於4針死者的，則連香港電台也不見有報道，這是甚麼原因呢？

翻查4月8日發出的政府新聞稿，宣布60歲或以上市民可接種第4劑疫苗，換言之，距今只4個月，那位72歲死者的第4針是何時打的？他接種後，體內抗體又發生了甚麼事？負責任的專家應認真研究和正視眼前實況而非照本宣科，因為病毒不斷變種，人類反而死攬着針對原始病毒株而且研發時間短的疫苗抱殘守缺，這才是徹頭徹尾的缺乏科學求真精神。

當然，世上既然有貓怕鼠，說不定真有長頸鹿見你揮動帽子而不敢前來，即便長頸鹿真的來了，揮帽者也可辯稱「是因沒揮動二三四五六頂帽的緣故」，事實雖令人洩氣，勝在可以不理，總之快揮帽啦。