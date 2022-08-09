豐富的康體活動，對提升市民生活質素發揮重要作用，但康文署場地嚴重供不應求，根據《香港規劃標準與準則》康樂設施供應的標準，全港仍欠逾千個運動設施，最缺乏的主要是羽毛球場、籃球場、網球場及乒乓球桌。筆者和所屬政黨早前進行民調，有近四成受訪市民表示康文署收費體育場地「訂場難」，逾六成人認為香港現時的社區體育設施不足。

筆者昨日提出，可從學校開放及增建場地入手，以增加社區康體設施供應，今日則着重探討另外一招，就是將政府一些單層社區會堂或體育館改建為多用途綜合體育館，以更有效利用珍貴的社區土地資源，增加體育設施供應。以深水埗的石硤尾社區會堂及南昌社區中心為例，兩間社區會堂均有三、四十年歷史，前者只有一個可用作羽毛球場的禮堂，後者有禮堂和籃球場，但土地空間沒有好好利用，非常浪費。

筆者認為，當局可用西九龍區和東九龍區作試點，以市建局重建兼善里方案為例，計劃將設施規格過時的單層長沙灣體育館拆卸，重建後全新的18層綜合服務大樓中，有6層為體育設施，場館面積是原來的8倍，並會增設兒童遊戲室、健身室等。如將單層的社區會堂或體育館改建為多層式綜合體育館，相信可紓緩區內體育場地不足問題。

此外，房署很多屋邨的球場設施非常殘舊或不符標準，欠缺社區特色元素，應進行改造翻新。其實近年有商業機構不斷翻新旗下設施，提供多元化的運動空間，包括籃球場、滑板場和單車場等，當局可參考啟業邨多層停車場上蓋運動場翻新改造模式，或是將已作大變身的青衣邨籃球場作藍本，設計上注入藝術和社區元素，吸引不同年齡的居民參與，從而推動全民運動和社區體育的發展。