特首李家超上月出席一個有關推動愛國主義教育的論壇時說，特區政府將全力推展愛國主義教育，教育局將全面支援學校有系統地規劃和推行國民教育，讓學生從小正確認識國家歷史，體會中華文化和價值觀，尊重國家象徵和標誌，認識《憲法》、《基本法》和國家安全的重要性，培養學生國民身份認同。這是回歸25年首次有特首這樣表態。

教育局局長蔡若蓮同場表示：「未來，教育局會致力完善國民教育，聚焦培養同學具有國家情懷、國民身份認同，以及勇於承擔責任的品質，以立德樹人為目標。」接着，教育局宣布撥款1.4億元推動公民科，資助中四學生到內地考察體驗課程，發通函全港學校推廣「國民教育活動規劃年曆」的7個教育日及「國民教育一站通」網上資源平台。關鍵在實施，因此教育局必須加強分區督學。

反觀上任特首林鄭月娥，一上台便傾斜討好反中亂港勢力，對壟斷教育界的反中亂港勢力及組織屈膝，撥款50億元拉攏，結果壯膽敵對勢力煽惑學生動亂。林鄭作為大學校監又完全失職瀆職，大中小學不少校長和教師捲入暴亂，學生成為「反送中」大遊行和世紀黑色暴亂的主力軍。

鳳凰涅槃，浴火重生。痛定思痛，撥亂反正。今天李特首和蔡局長都明確態度要推愛國主義教育，令港人今天看到他們的下一代有救了！

筆者痛感回歸25年後愛國主義教育才得以名正言順，並成為政府的首要教育政策。曾幾何時，回歸前愛國教育被迫害，被殖民地政府圍剿打壓，取消教育津貼、封校殺校，甚至把教職員遞解出境。曾幾何時，回歸後愛國教育靠邊站，被打入冷宮，受歧視、受排擠，甚至認為愛國學校也不需多辦大辦。