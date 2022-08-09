特區高官表示，政府向約636萬名合資格市民，分期發放總額逾300億元嘅第二階段消費券，連同各儲值支付工具營運商、商戶及商場嘅優惠，以及市民嘅加碼消費，將可增強消費券帶來嘅乘數效應，對急需支撐嘅本地經濟，提供一定嘅提振作用云云。

然而新冠疫情持續，加上瘧疾來犯，猴痘靜待時機拍門，香港疫禍連環相扣，市民又豈可掉以輕心？消費券派發，加上又係「全民運動日」，老朽但見一眾高官活力十足，笑口噬噬去各區參與盛會，又打乒乓波，又體驗雷射槍10米奧運式射擊，又玩電子虛擬拳擊，霎時間，香港起錨！老朽都唔覺窗外風雨交加，以閩腔輕吟：東方欲曉，莫道君行早。踏遍青山人未老，風景這邊獨好。

但其實老朽邊有咁風騷吖！人老機器壞，全民運動日也只能在陋居耍幾招施氏太極，昔日乒壇悍將，今天打四圈衞生麻雀已疲不能興！睇吓實際環境，防疫禁令至今玩殘百業，兩年多以來，通關未見曙光，倒是谷針一直未停止，點紅點綠搞到人暈陀陀！呢，疫下自殺率高企，港大防止自殺研究中心早已有數據顯示，自殺個案估值平均數超越「極高」警戒線；另有機構進行調查，指香港有六成受訪者出現抑鬱，情況比日本、台灣、馬來西亞更嚴重。

其實，一個「窮」字已令唔少基層鬱愁百結！有團體調查顯示，95%貧窮族於疫情下失業或開工不足，亦有50%基層市民需借貸度日。打工仔最怕「手停口停」，若無隔宿之糧，生活頓陷入困境。高官不食人間煙火，以為區區消費券就可令市民「加碼消費」，無疑如古時嗰位傻皇帝，饑荒時叫百姓「何不食肉糜」？唉！全民運動日，不如搞個高官落區「全民派叉燒切雞飯日」更實際！