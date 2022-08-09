美國眾議院議長佩洛西亞洲之行終於結束，但由她一手引發的緊張局勢至今尚未平息。倘若要筆者用一句話來總結佩洛西此行的「成就」，就只有「搞搞震，冇幫襯」，粗俗來說就是「一支攪屎棍」，所到之處均被弄得臭氣沖天，各方皆毫無得着！是的，解放軍戰機未有攔截或擊落C40行政專機，讓佩洛西成功訪台，讓不少反華網民歡喜雀躍，嘲諷北京只懂「打嘴炮」。但，然後呢？美軍制止得了解放軍圍台演訓嗎？台灣有因此獲利嗎？

筆者上回提到，「假如解放軍採取行動，根本沒必要與美方直接衝突」，已充分解釋解放軍為何沒有攔截佩洛西的專機。由始至終，北京最大的願望是維護主權及領土完整，而不是針對任何國家，或充當世界霸主；因此，解放軍的目標一直都是台灣，而不是美國。既然目標清晰，北京又何必大費周章去恐嚇佩洛西呢？倘若說北京面對佩洛西訪台只能「打嘴炮」，那麼華盛頓面對解放軍圍台演訓時，又何嘗不是只能「打嘴炮」？說好的「列根號」航母遠遁，台軍戰機更只能在本島上空飛行，面對飛越上空的導彈、逼近的火箭炮，美軍或台軍敢攔截嗎？

不少人認為，佩洛西訪台具有標誌性意義，展現了美台友好姿態，甚至為其他國家領導人訪台打開了大門。惟解放軍此次圍台演訓，難道不是開創先河、難道不具備標誌性意義嗎？重點是，何者對台灣的影響更大！佩洛西此次訪台，與台方簽署協議了嗎？沒有，至少沒有公開協議；甚至連對台灣有實際裨益的《台灣政策法》，也傳出將押後審議。至於美軍，也用行動向世人證明，不惜一切保護台灣，只會發生在有美方重要人物訪台的時候。

炮聲隆隆 最後通牒

反觀解放軍的圍台演訓，不但對台灣的航運、進出口貿易等方面影響巨大，重挫台灣經濟，更嚴重削弱了民進黨的管治威信，畢竟誰願意為了一個空手而來的人，弄得家門前每日炮聲隆隆呢？解放軍即便只在別國領導人訪台後才展開圍台演訓，也勢必影響台灣日後與別國的交流。更重要的是，解放軍既然走到這一步，下一步就只剩下武統台灣了。可以說，圍台演訓已是北京的最後通牒，若美台任何一方企圖把交流升級，迎來的便是武統，畢竟北京已無退路；筆者必須重申，在世上，沒有一個國家政權是不重視主權及領土完整的。

既然台灣幾乎毫無獲利，那白宮是最大得益者嗎？沒有！因為連白宮也未做好與北京全面開戰的準備，為此美方必然在其他方面作出讓步，換取與北京談判的空間。甚至連佩洛西所屬的民主黨也沒有獲利，反而出現分歧，黨內愈來愈多聲音批評她此行相當不智。倒是共和黨內的反華勢力乘勢而起，趁機掠奪了本來支持民主黨的選票。所以說，拜登最恐懼的並非中國崛起，而是佩洛西，不怕神一樣的對手，只怕豬一樣的隊友！