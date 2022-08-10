世界視線：歷史感情不奏效　美國難撫所羅門

中美在台海鬧得不可開交之際，兩國在南太平洋島國的角力同樣激烈。美國副國務卿舍曼近日趁瓜達爾卡納爾島戰役結束80周年，到訪所羅門群島並打算在 《中所安全協議》墨水未乾時，借歷史聯繫拉攏所方「棄華投美」。但人算不如天算，舍曼此行受冷待，未能在祖父輩浴血奮戰的地方重振聲威。

舍曼代表團特別出席瓜島戰役紀念儀式，但原定出席及發表演講的所羅門總理索加瓦雷臨時缺席，且沒有作出解釋，令舍曼討了個沒趣。她事後悻悻然表示，為索加瓦雷錯過了雙方建立新夥伴關係而感到遺憾，盡顯傲慢一面。舍曼與索加瓦雷會面一小時後，宣布美國向所羅門派駐臨時代辦、派出醫療船及恢復設立和平工作團等。和平工作團是美國政府營運的獨立志願者機構，旨在展開國際社會與經濟援助活動。

過往美方多次批評中方破壞以規則為基礎的國際秩序，舍曼在所羅門進一步發揮，不點名批評中國破壞二戰後世界建立的原則和秩序。諷刺的是，美國為了制衡中俄，對日本右翼企圖修憲及烏克蘭納粹化等動搖戰後秩序現象，睜一眼閉一眼，美其名為民主與專制國家的對抗。

舍曼發言地方正是當年日本潰敗的起點，承受熱帶疾病煎熬的美國大兵，在雨林、山嶺及溪谷中與日軍殊死戰鬥，最終日軍因傷亡遠超美軍而撤退，扭轉雙方攻守態勢。二戰是美國稱霸世界的踏腳石，海軍陸戰隊第1師在瓜島戰役打出威名，臂章刻上瓜島的英文名字。隨着維繫70多年的霸權出現動搖，一度遺忘的南太平洋重新進入美國視野。星羅棋布的南太平洋諸島坐落第二及第三島鏈中間，是新西蘭及澳洲的門戶，以得天獨厚的戰略優勢成為中美爭取對象。但舍曼在美國霸權起點出師不利，未能如祖父輩般扭轉不利。

《中所安全協議》簽署後美國及澳洲如坐針氈，大肆渲染中國威脅論。西方傳媒捕風捉影地指協議允許中國軍隊可在所羅門島上部署，以保護中國公民及中資建設項目，如100年前帝國主義列強藉口僑民遇襲，出兵霸佔資源豐富的土地做法一樣，反映西方國家以己度人及帶有偏見。