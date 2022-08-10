功夫茶：防疫嚴苛經濟差　百年老店都要瓜

淒風苦雨，打風嘅日子，市面更顯冷清！疫情持續未受控，即使政府剛派了消費券，恐怕未能如財爺所說，市民嘅加碼消費，將可增強消費券帶來嘅乘數效應，對急需支持嘅本地經濟提供一定提振作用！振條毛咩？依家乜環境吖！

呢，百年老字號蓮香樓及蓮香棧於日前8號周一正式結束營業。蓮香樓前身是一間喺廣州西關嘅糕酥餅館，1910年起專營茶樓，並改名為蓮香樓。其後幾經租約和休業整頓，始終敵不過疫慌和潮流！最廣為人知嘅佢位於中環威靈頓街，其裝潢與內部嘅桌椅均保留了以前舊式設計，呢，連港產片《花樣年華》都在此取景，貪嘅就係佢嘅懷舊氣息！呢種老式嘅飲茶文化，如今年輕一輩相信已不懂欣賞！

今趟蓮香樓突然結業，一眾員工原來事前並不知曉，有員工都係尋晚凌晨透過蓮香飲食集團喺社交網站發公告先知；員工透露蓮香樓自今年4月起已拖欠薪金，問親老闆幾時有糧出？老闆一味拖字訣，話「遲啲遲啲，好快有集團注資」！點知拖吓拖吓拖到日前仲執埋笠添！啲老茶客想去懷舊吓大水煲沖茶、點心車上餡料澎湃嘅蓮蓉包、古法牛肉球都唔得咯，員工有汗出冇糧出，無奈只好集體操上勞工處求助。據悉，茶樓共有約20名員工，估計共拖欠薪金約150至200萬元。

講真，有生意做，一百幾十萬根本唔算乜大數目。之但係，「縱使有錢難買命，須知無藥可醫貧」！確實如此，持續逾兩年半嘅疫情，令經濟凋敝，尤其通關無期令各行各業睇唔到前景。防疫嚴苛，根本冇人想來香港，以往消費靠內地旅客及商貿客，依家「清零」，要靠本地市民，可惜疫慌下本港失業率仍高企，唔少打工仔不是手停口停，就係收入減少。何況前朝防疫措施寬緊無度，動輒收緊晚上堂食，搞搞吓，市民傾向家中自煮，做其「疫境廚神」，令業界晚市生意額大不如前。蓮香樓嘅四黃月餅好出名，可惜今個中秋只能成回憶啦！

呢嗱！餐飲聯業協會會長都表示，知道蓮香樓半年前已出現經營困難，生意大不如前，其中致命傷都係歸咎於新冠疫情，疫慌下封關，根本冇遊客前來光顧，加上政府推行嚴苛限聚措施，連本地客都趕埋，點可能維持生意？本報一再指出，「點紅點綠」嘅紅黃碼只應係過渡措施，下一步就要謀求一步到位，免除檢疫及社交距離。阿哥，當全世界主要地區早就冇入境檢疫限制，港府點簡化「3+4」都係比其他地方唔方便。有人話蓮香樓執笠，唔使驚，實有人搞復刻版！講真，如果真係要搞，都去一個冇咁多阿嫲煮飯嘅地方搞喇！係都去新加坡甚至越南搞喇！