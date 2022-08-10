正論：疫監突然提早放　始料不及惹混亂

港府日前宣布周五起縮短入境檢疫日數並配合「紅黃碼」安排，言猶在耳，紅黃碼卻率先在昨日實施，一些正在檢疫酒店隔離的入境者，只要住滿3日且無確診便能即時離開。惟此舉過於倉卒，結果又引發不少混亂。

事出突然，有關安排簡直將正在坐疫監的抵港人士殺個措手不及。這些人當中，包括在港沒有居所的商務客，以及未獲僱主准許入屋的外傭。新措施下，完成3日酒店檢疫便需立即離開，並需另覓非檢疫酒店繼續接受醫學監察，適逢3號風球襲港，推着大堆行李頻頻撲撲，不可謂不狼狽。與此同時，即日離開檢疫酒店人士亦須即日進行核酸檢測，在橫風橫雨下又是另一個不便。檢疫酒店方面，迄今已收到數以千計涉及退款的查詢，處理需時，增加了不少行政工作。

其實，檢疫酒店又好，商務客又好，外傭僱主也罷，無不希望港府能夠彈性處理，讓住客自由選擇住滿3日後是否離開。尤其外傭大多要照顧家中老人或小孩，僱主一般都會認為隔離滿7日才入屋較安心，現在卻要為外傭額外張羅，添煩添亂可想而知。也有議員質疑，萬一僱主不准持黃碼的僱員上班，卻又不准以有薪病假代替，如何保障打工仔權益；另一議員亦提到，幼稚園校舍較細、學童仍未有自理能力，隔離7日才上學較好；若黃碼學生之後確診，涉及的班別應如何處理，要求教育局釐清。這些問題都是有的放矢，當局必須解答。

誠然，在疫情已趨穩定的前提下，放寬入境安排、盡快與國際通關是民心所向，「3+4」方案務實可取，值得稱讚。但歷屆特區政府施政慣性思慮不周，一味拍胸脯決定，然後拍大腿後悔，再好的政策往往都會走樣變形，惹起更大的混亂。李家超政府似乎仍未能走出這個怪圈，縮短疫監的措施吹風多時，實行起來卻又顯得過於倉卒，雖不至於亂成一團，但肯定可以有更好安排。要是能容許檢疫酒店住客自行決定提前還是坐滿疫監才離開，便可減少在惡劣天氣下頻撲非檢疫酒店的窘迫。

更須指出，當其他亞洲城市早就取消種種入境限制，既不用隔離，更不用頻密接受核酸檢測，「一落地」即可自由行，香港即使已大大放寬入境安排，比較起來仍是相形見絀。目前入境本港前，除了必須打齊疫苗，更須提前取得核酸陰性證明方可登機；抵港後又需在機場接受核酸檢測，酒店隔離期間同樣需要檢測，其後的4天醫學監察一樣需要日日做快測，出行還要受黃碼限制；更不必說，要是抵港後才確診，隨時送往強制隔離，對海外旅客來說，來港成本依然巨大。有商會預計，縮短疫監後可恢復七至八成短期商務旅客來港，恐怕是過於樂觀。

正如本報一再強調，隔離檢疫和紅黃碼安排只能是過渡性質，到了11月舉辦「國際七人欖球賽」和「國際金融投資峰會」兩大盛事前夕便須全部拆牆鬆綁。否則，特區事事落後於人，港府欲借兩場盛事重現疫前風光，難矣哉！