北京對付台灣採的是圍而不攻，不攻因為還未到武統時機。武統是最後手段，迫不得已的手段。但圍而不攻仍是蓄勢待發，箭在弦上，隨時可發，對台灣台獨政權的武力威嚇便是新常態。

然而圍而不發，台獨政權會怎反應？台海形勢會怎轉變？武力威嚇成新常態，台灣的資金人才必走。投資乏力，也沒有了長期發展的規劃與部署，加以北京的經濟制裁，經濟不佳，民生受損，前途堪虞。不過，台獨政權及台獨化的政黨與其背後的美國政府，並不以台灣社會的長期福祉為念。台灣只是一枚棋子用來對付中國，台灣玉石俱焚，不是他們擔心之處。敗則退回美國，依然可接受美國圈養，繼續與華作對。

因而，在政治軍事與經濟的壓迫下，台獨政權及政黨會更孤注一擲，倣效烏克蘭推行軍事化和政治右翼化，要在台灣不惜決一死戰。現時台灣政府已集中國防科研與生產，便屬端倪。北京圍而不攻，讓他們有更多的時間與空間進行軍事化、極右化。留台的會是無知但又頑固的反共反中分子。當地教育媒體亦正加強文宣洗腦。台灣在美國支持下，大有烏克蘭化的趨向。北京圍而不攻，會否對此坐視不理呢？但要干預，怎樣才可有效干預卻還可保留圍而不攻的勢態？

北京圍而不攻是因暫不想武統，美國和台獨分子卻想戰爭，他們必然找不同的方法、藉口來衝擊北京的底線，引發兩岸戰爭。或許美國與台獨分子在台灣還要籌備一段時間，未必會希望即時戰爭，但他們的備戰過程裏亦必然不停地試探北京的軍方反應，搜集數據，來作他們未來作戰的策劃。因而圍而不攻仍會有眾多衝突的風險，只是危機不會演變為戰爭吧。可台海便難免長期處於緊張之勢，對中國內地東南沿海，從上海以南至廣東、香港，包括東沙群島，難以安穩。日本也會借釣魚島介入作梗。中國東南便會較長期地處於不安狀態，不利經濟。美國與台獨對此是求之不得，北京卻是無可奈何了，只能作出區域發展戰略的調整。

圍而不攻的緊張形勢亦會影響香港。一方面，香港要依從中央批責台獨傾向和美國的侵犯。另方面，香港也可作圍城的缺口，圍而不死來拉攏台灣內部不滿台獨勢力，爭取影響台灣內部政治，這屬高難度的政治作為。特區政府有否人才可與中央配合？