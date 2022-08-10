在今次「佩洛西事件」中，最令美方「摸不着頭腦」、「慌了神」的，是中方在沒有通知的情況下，切斷了中美兩國建立已久的「管控軍事風險」的通話機制。美軍方事發前多次打電話「無人接聽」，直到解放軍大包圍的實彈軍演打響了，中方才對美宣布了停止雙方軍事溝通的3項反制措施。

現在，8月4日至7日的軍演結束了，新一輪「無期限」軍演開始了，中美軍事通話機制依然不通。這說明，中方切斷機制並不是權宜之舉，很有可能成為中方「拒止」美方軍事干預中國武統台灣的長期措施，其影響甚至可能會超過台海範圍。在東海、南海事務上，雙方的軍事管控風險溝通也會「受阻」。

出現這樣的結果，責任完全在美方。中國國防部發言人說，美方一貫「製造危機，但又聲稱要管控危機，為其錯誤言行和挑釁舉動找託詞、打掩護，甚至對外炒作、混淆視聽、甩鍋推責」。發言人說，「中方曾就中美軍事關係、台灣等問題上表明嚴正立場，特別是對佩洛西竄訪台灣提出多次交涉，美方卻說一套、做一套，蓄意製造台海緊張局勢」。可見這樣的對話機制，不過是美方肆意玩弄的騙局，中方不必陪玩，切斷最好！

中美兩國軍事風險管控通話中斷，最驚恐的當然是台灣當局。這讓它實實在在感到，大陸根本不在乎美國軍事干預大陸武統有甚麼了不起的影響，大陸的軍事行動該怎麼部署就怎麼部署。一旦武統開始，劃出的軍事行動範圍「生人勿近」！誰也別插手，否則後果自負。

在台灣問題上，在祖國統一問題上，中國從來不想和美國打仗；在中國的日益強大面前，美國也不敢和中國打仗；在祖國統一問題上，大陸也不想對台開仗。逼出對台開仗和武統的是台灣「倚美謀獨」，令台灣有此妄想的，是以為美國能軍事阻止大陸武統，此妄想今已破滅也。