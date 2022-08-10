解放軍圍台演練欲罷不能，大有不達目的誓不收兵之勢。對此，美國顯然意想不到，國務卿布林肯指中方的軍事行動「反應過度」，「不負責任，增加誤判風險」。其實，真正不負責任和誤判的恰恰就是華盛頓當局，他們不斷挑釁台海底線，更不理中方多次嚴厲警告而縱容佩洛西老太婆竄訪台灣，以為中方充其量像過去那樣抗議幾句就沒事。殊不知這次解放軍動了真火，擺出不惜一戰的姿態，台灣當局固然惶惶不可終日，華盛頓當局也手足無措，可見他們事前低估了中方的決心和能力。

中國外交部發言人華春瑩一番話鏗鏘有力：「在21世紀的今天，我們絕不能夠再允許美國自詡世界警察、國際判官，繼續把別的國家當作可以隨意跪殺的弗洛伊德。中國歷史上飽受列強侵略，今天仍然遭到美國及其幾個夥計不時粗暴干涉內政，損害中國主權安全。但中國已經不再是120多年前的中國。」這就是中方的決心，華盛頓聽懂了嗎？

老美總是高估自己，低估別人。他們挑起俄烏戰爭，消耗俄羅斯，綁架歐盟，自以為得計，所以企圖在亞洲照辦煮碗，製造台海緊張局勢，藉以消耗和遏制中國。但這次他們顯然打錯算盤，中方欲擒故縱，先放過佩洛西老太婆，然後關門打狗，慢慢收拾台獨分子，牢牢掌握台海主動權，老美除了乾着急，還能做甚麼？別看美軍列根號航母在附近海域轉來轉去，其實在解放軍演練期間，它絕對不敢靠近台海，想再次穿越台灣海峽，也要看解放軍何時收兵。

所以說，美方與其指摘中方反應過度，不如怪自己誤判形勢。台灣問題關乎中國核心利益，沒有任何退讓空間。反觀美國作為一個域外國家，不遠萬里跑來尋釁滋事，還不准中方採取行動捍衞國家主權和領土完整，實在欺人太甚。換作是阿富汗、伊拉克、敍利亞等國家，也許只能屈服於美帝霸權。但中國並非這些國家可以相提並論，如果美帝以為憑一兩艘航母就可以嚇退中國，那就大錯特錯。

「中國人民絕不允許任何外來勢力欺負壓迫奴役我們，誰妄想這麼幹，必將在14億多中國人民用血肉鑄成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流。」中國外交部發言人這番表態既代表中國政府的立場，也代表絕大多數中國人的決心，美國千萬不要再次誤判，否則勢必自食其果。