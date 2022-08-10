解放軍東部戰區昨日繼續在台灣島周邊海空域進行軍演，由於已持續多日，外界亦由初時的緊張兮兮逐漸放下戒心，美國總統拜登便揚言「不認為北京會有進一步作為」。台灣當局則繼續耍嘴皮，不是說「對地面區域並無危害」，就是對訪台的立陶宛代表團感恩戴德。問題是，解放軍的軍演絕非有姿勢無實際，恰好相反，軍演證明了解放軍有力封鎖台灣島海空域，日後只要切斷台灣的糧食及天然氣供給，不費一兵一卒，寶島上下想不投降也不行。

俄羅斯總統普京早就看出端倪，他認為北京不必動武，依靠其經濟實力就能實現統一台灣的目標，可謂一語中的。台灣糧食自給率約三成，台灣藍營更憂慮運輸船隻出入一旦受阻，全台很快便會斷氣斷電，可見寶島由糧食到天然氣均很脆弱。貿易方面，中國大陸和香港總加仍是迄今為止台灣最大的出口市場。7月份出口總金額超過160億美元，對美出口總額只是接近70億美元。北京目前不過針對某些農產品和建築材料祭出貿易限制措施，已令業界「喊咁口」，要是北京動真格，台灣很快便會氣絕，還需真的動刀動槍嗎？

看黃人KOL在社交媒體大放厥詞，無不嘲笑中國大陸冇料到、打嘴炮，這顯然出於他們過於迷信美西方國家、完全不了解共產黨所致，如此看事物當然很容易誤判。誠然，目前並未是統一台灣的最佳時機，但只要打開了台海軍演常態化之門，一切便有可能，當時機一到，奪島便如囊中探物般容易。以黑暴一役為例，當時北京多次「溫提」反對派收手，否則必有後果，惟反對派完全聽不入耳，反以為北京怯於美西勢力而不斷退縮；同樣情況似乎又再重演，若以為北京軟弱可欺，台灣很快便會後悔莫及。