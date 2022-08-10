美國前總統特朗普是個具爭議性的人物，他在中國擁有大量另類粉絲，不少內地網民戲稱他叫「川建國」，意思是他執掌白宮期間，是在協助中國建立世界第一強國的地位。

2020年，特朗普在總統大選中連任失敗，但他雖處垂暮之年，猶是壯心不已。近日更四出演講，對現任白宮主人拜登痛毀極詆，指今日的美國已淪為「第三世界」國家，假如自己仍然安坐於橢圓形辦公室內，美利堅不至於墮落到如斯地步。

特朗普所講的未必全然無理，此君雖然個性莽撞，但他只愛與人競爭，不愛與人為敵，有他在，世界反倒不容易走到危險的邊緣。譬如面對俄羅斯與烏克蘭戰爭，拜登雖然沒讓美國參戰，但為烏國提供了大量軍事資源，此舉無異於與俄羅斯為敵，使兩國關係再難有轉圜的餘地。要是由特朗普主政，他可能會逕直告訴你，美國不值得為烏克蘭而開罪俄羅斯，對烏國的軍援，一項也不能批出。這樣做或許不合乎道義，但只要合乎美國利益，特朗普就會樂意去做。

目前的台海風波也是同一道理，美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣，這次旅程徹底觸怒了北京，弄不好的，會使中美兩國面臨決裂危機。拜登未必完全認同佩洛西所為，但他太愛裝出君子模樣，即使有不滿，也不便對佩婦人直斥其非，結果反倒給對方騎劫了。

換作是特朗普，此君快意恩仇，愛直抒胸臆，哪怕阻止不了佩洛西訪台，也定必會以總統身份，斥責對方是「瘋婦」，是「麻煩製造者」。有他「仗義執言」，這場中美外交風暴或許就能化於無形。以此觀之，難怪很多中國網民，希望特朗普能夠在下屆大選中捲土重來。