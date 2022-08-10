俄烏戰事自2月24日開打至今，已經打了5個多月，各界早已頻打呵欠，關注程度大不如前，然而，隨着日前烏克蘭東南部由俄羅斯控制的扎波羅熱核電廠遇襲，俄烏互相指摘是對方所為，由於炮擊核電廠後果可大可小，而類似的炮擊後互相指罵情節也非首次，說不定有人食髓知味，有朝一日會否釀成核災難版《狼來了》，實在誰也說不準。

戰爭一旦開打，上帝也管控不了，皆因不但對敵各方爾虞我詐，就連前線個別軍官、士兵，亦足以將戰事導向無法預計的局面。不過，選擇核電廠落手則是炒冷飯的老套劇情，事關早在3月初，烏克蘭外長庫萊巴也曾指控俄軍炮擊扎波羅熱核電廠，並警告一旦爆炸，威力將是切爾諾貝爾核災難的10倍，誰人能擔保不會波及歐洲國家？說得這樣嚴重，歐洲能不「當堂醒一醒」嗎？就在3月那次襲擊發生後，澤連斯基與美國總統拜登通電話，共同要求俄軍停止軍事活動，至於還談了些甚麼事項，當然不便巨細無遺的一一對外公布。

事實上，近來國際的目光的確被佩洛西竄訪台灣，引發台海局勢升溫，中美嫌隙急劇深化，加速東西方兩大陣營選邊站隊，令戰爭變得不再是遙不可及等諸般新聞所迷住了，大大分薄了俄烏戰事的熱度，烏國困境真是試問有誰憐。

說回日前「核電廠狼來了」，襲擊發生後，美國國防部宣布將會再向烏克蘭提供一批總值10億美元的軍事物資，為迄今最大規模的援助。話說回來，除非美西方拍板派兵協助烏克蘭打仗，否則，烏國連徵兵上限也提高至70歲，足見俄方根本不用採取冒進式戰略，也足以陰乾對手。那麼，襲擊一個由己方控制的核電廠，這究竟是甚麼葫蘆賣甚麼藥呢？這波襲擊真是滿肚密圈、詭計多端了。