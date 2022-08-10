清朝龔自珍說得好，「欲要亡其國，必先亡其史，欲滅其族，必先滅其文化」。其深刻的教訓，正好說明回歸25年最慘痛的失敗教訓，便是沒有愛國主義教育。黑暴前，香港的青年和學生，大都認自己是香港人多過是中國人；黑暴爆發後，「港獨」的口號便盛行；止暴制亂後，便被英國搞「BNO」吸引大掀移民潮，印證習主席強調爭取和教育青年的講話「青年興，則香港興」，特區第6任政府才確立愛國教育。

真要多謝2019年的世紀暴亂，沒有這場黑色暴亂的空前嚴重破壞，令香港損失了三代人，在上位者還未清醒、還未下大決心、還未決意痛改前非，老百姓還未知道愛國教育是寶不是草，要珍而重之。相形見絀，反之推行殖民統治的港英政府，便深諳鞏固殖民管治的手段，銳意去打壓、迫害及千方百計要剷除愛國教育，爭奪人心。

筆者是旺角勞工子弟學校的學生，完全可以站出來見證愛國教育在港英殖民統治下，如何受歧視、受迫害、受打擊的悲慘血淚歷史。更何況，勞校只不過是工會為解決工人子弟嚴重失學問題的一所慈善救濟性質的教育機構，只因勞校堅持愛國教育、升五星旗、唱國歌，便被取消教育津貼、縮班、殺校、教師被迫減薪和欠薪。若不是工聯會勞教會為了學校的生存拚命籌款，勞校便辦不下去，教師和工人就是這樣節衣縮食，把勞校硬撐下來。經過半個多世紀的苦撐，終於捱到香港回歸。

可是教育並沒有回歸。上位者粗疏誤判，以為回歸後何需特別推行愛國教育？原有的愛國學校也發展不彰。筆者曾任校董會成員的旺角勞校，申請改善學校必要教育設施的經費，也遭多方周折拖延，更遑論其他。愛國教育在香港真命苦矣！知否？