等了又等，等到立秋，無邊落木蕭蕭下，政府終於肯適度放寬，局部恢復與國際接軌；特首李家超上任滿月以來，最令老朽感到激勵嘅一句就係「不打算讓防疫措施走回頭路」！再走回頭路，香港國際金融中心地位，就真係如炒熟咗嘅豆子，發不了芽！有啲嘢確係要進取，否則今日有，聽日都變冇！與內地通關縱使目前無望，之不過若能盡快與國際接軌好重要。後日起從外國及台灣返港嘅旅客，由現時需喺酒店坐至少7天「疫監」，變為3晚酒店隔離及4晚居家醫學監察。換言之，旅客最快入境第4日可返屋企。

嗱！儘管當局始終未能一步到位取消疫監，之但係，諗起曾經嘅「21日疫監」去到今日嘅「3+4」檢疫，這進步，真係有「港府一小步，人類一大步」嘅驚喜！試想想久旱逢甘露嘅狂喜！這縮短已令港人為之悲欣交集！不是嗎？據悉有旅行社已收到過百宗查詢，主要計劃往日本及泰國，而中秋月餅還未食，未見「吳剛捧出桂花酒，寂寞嫦娥舒廣䄂」，已有港人忙不迭詢問聖誕包團到日本詳情等等。

各位，專家都講過，長期壓抑食欲、性慾，一旦爆發，真有可能會係「災難性」！以前老朽唔信，因為人非禽獸，有意志力吖嘛！不過，事實勝於雄辯，依家從放寬入境「疫監」幾日，已有咁大反彈，老朽唔信都唔得！有論者認為新增「紅黃碼」更恐為市民添煩添亂，市道難有轉機；市民張小姐就覺得4天居家隔離相當無謂，既然可以畀人外出和上班，倒不如取消隔離！講得好，整色整水，何必呢？市民自己知自己事，真係中招，大家有了經驗，識做喇！老朽都係同大眾所關心嘅一樣，希望今年內實現免檢疫通關，咁香港真正勃勃生機嘅春天才會來到！啊！又要飛喇！